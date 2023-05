Seit 50 Jahren ein Treffpunkt für Senioren

Von: Hans Kürzl

Teilen

Sie organisieren viel mehr als nur Treffen zu Kaffee und Kuchen: Die Seniorenclub-Leiterin Elisabeth Semmrich (rechts) kann sich auf ein engagiertes Mitarbeiter-Team verlassen. © hk

Fasching, Ausflüge und auch mal Zauberkunst – aus dem Seniorenclub der Pfarrei St. Bernhard ist mit der Zeit mehr geworden als nur einmal im Monat ein Treffen zu Kaffee und Kuchen. Nun feierte er sein 50-jähriges Bestehen.

Fürstenfeldbruck – Das Jubiläum nimmt Elisabeth Semmrich, seit 20 Jahren die Leiterin des Seniorenclubs, mit einer Mischung aus Stolz und Bescheidenheit wahr. Sie sieht es lieber als den 50. Geburtstags des Clubs. Den zu feiern habe etwas Kindliches an sich. „Die Freude darüber, dass man da ist, einfach so – Grund genug dankbar und fröhlich sein.“

Dass der Seniorenclub überhaupt gegründet wurde, liegt an Otto Wiegele. Genauer gesagt an seiner Mutter. Wiegele wirkte von 1971 bis 1973 als Kaplan in St. Bernhard. Seine Mutter kannte das mit den Seniorenclubs aus München und befand es für eine gute Idee, so etwas auch im Brucker Westen einzuführen. Damals tatsächlich noch, um sich zu Kaffee und Kuchen zu treffen. Von der Entwicklung, die der Club seitdem genommen hat, zeigte sich der als Gast geladene Wiegele bei der Jubiläumsfeier begeistert: „Es ist ein guter Kreis daraus geworden.“

Anlaufstation

Ein Kreis, der nicht nur Mitgliedern der Pfarrei oder überhaupt Christen offen steht. „Da kommen auch welche, die mit Kirche oder Religion nicht so viel am Hut haben“, weiß Elisabeth Semmrich. Der Seniorenkreis sei somit eine Anlaufstation, „um ein paar schöne Stunden zu erleben“. Das Gleiche gelte für den Seniorentreff in der evangelischen Gnadenkirche ein paar hundert Meter weiter. „Die Menschen suchen Möglichkeiten, damit sie Geselligkeit finden“, sagt die Leiterin Semmrich.

Am Jubiläums-Nachmittag sind es mehr als 80 Gäste, die gute Laune haben. Sie sind in der Regel etwa 70 Jahre alt. Aber es gibt ein ganz besonderes Geburtstagskind: Hildegard Ruffer konnte vor kurzem ihren 100. Geburtstag feiern und bekommt nun vom ganzen Saal nachträglich und spontan ein Ständchen geträllert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Seniorenclub von St. Bernhard ist jedenfalls für Abwechslung gesorgt. Das diesjährige Programm bietet unter anderem Spielenachmittage, ein Garten- sowie ein Sommerfest und kurz nach den Sommerferien kommt ein Zauberkünstler vorbei.

Engagement

Lob erhält der Seniorenclub von hoher kirchlicher Stelle unter anderem für seine Beständigkeit: „In den letzten 50 Jahren hat es mehr Pfarrer gegeben als Leiter im Seniorenclub“, sagt Pfarrer Otto Gäng. Er wies darauf hin, dass vor Elisabeth Semmrich lediglich Lotte Weise die Leitung des Clubs inne hatte, von der Gründung an für 30 Jahre.

Unverändert blieb in den fünf Jahrzehnten auch das Engagement der Mitarbeiter des Seniorenclubs. Das zeigte sich ebenfalls in der Vorbereitung des Jubiläums. Den gut gelaunten Spruch dazu lieferte Stefanie Probst, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Bernhard: „Die Herren haben die Tische dekoriert, nach Anweisung der Damen.“

Der Seniorenclub

von St. Bernhard trifft sich einmal im Monat an einem Mittwoch. Infos im Pfarrbüro unter der Telefonnummer (0 81 41) 3 24 20 oder per E-Mail an st-bernhard.fuerstenfeldruck@ ebmuc.de. Der nächste Ausflug findet am 17. Mai statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.