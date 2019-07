Seit 70 Jahren stimmen sie mit Freude Lieder an

Mit einem großen Jubiläumskreissingen feiert der Sängerkreis Fürstenfeldbruck am Samstag sein 70-jähriges Bestehen. Die Gemeinschaft der Chöre lebt unter diesem Dach und bietet ein buntes Programm im Stadtsaal.

Fürstenfeldbruck– Der Vorsitzende des Brucker Männergesangsvereins (MGV), Karl Huber, führte die Chöre im Landkreis 1949 im Sängerbund zusammen, berichtet der Vorsitzende Herbert Klückers. Bei der Gründungsversammlung wurde Huber zum Vorsitzenden und Georg Sellwanger vom MGV Jesenwang zum ersten Kreischormeister gewählt.

Von Anfang an waren gemeinsame Aktivitäten wichtig. 1981 nahmen 16 Chöre unter dem damaligen Vorsitzenden Ludwig Lösch eine Schallplatte auf. „Einmalig ist wohl das Liederbuch, das unter seine Ägide entstanden ist und mit Christoph Bals als Kreischormeister realisiert wurde“, berichtet Klückers. Aus den Männerchören entwickelten sich gemischte Formationen. Derzeit gehören dem Kreis rund 1100 Sänger an, die aus 27 Gesangvereinen sowie 15 Kinder- und Jugendchören stammen.

Schulungen und Fortbildungen im Sängerkreis

Unter dem Dach des Sängerkreises können Schulungen und Fortbildungen organisiert werden. Durch die Vernetzung und den Austausch sind Dinge wie die Suche nach einem neuen Chorleiter oder neue Anforderungen wie die Datenschutzverordnung einfacher zu händeln. Der Sängerkreis gestaltet neben dem jährlichen Kreissingen Maiandachten und Passionssingen in der Klosterkirche. „Zurzeit sind wir gut aufgestellt, weil alle Chöre hervorragend dirigiert werden“, freut sich Klückers.

Die Harmonie zeigt sich für ihn auch durch die Beständigkeit der Vorstandschaft: Mit Karl Huber, Ludwig Lösch (1973-2008) und seitdem Klückers gibt es nur drei Vorsitzende. Dazu kommen die fünf Kreischormeister Georg Sellwanger (1949-1951), Toni Kreß (1952-1975), Christoph Bals (1976-1993), Norbert Steinhardt (1994-2008) und seitdem Anton Trohorsch. Den Leitspruch „Singet froh im Brucker Land, Brüder Schwestern Hand in Hand“ sieht er als gutes Omen für die Zukunft an.

Europahymne bei Fest des Sängerkreis

Unter diesem Motto steht auch das Jubiläumskreissingen. 19 Gesangvereine bieten ein buntes Programm vom irischen Volkslied „Molly Malone“ über Udo Jürgens „Mit 66 Jahren“ bis zu Georg Gershwins „Summertime“. Die Männerchöre bringen im Gemeinschaftschor Beethovens „Die Ehre Gottes in der Natur“ zu Gehör. Den Abschluss bildet die gemeinsam gesungene Europahymne.

Im Jubiläumsjahr trat auch der Projektchor wieder auf. Er wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Freundschaft zwischen Fürstenfeldbruck und Zeulenroda ins Leben gerufen, erinnert sich Kreischormeister Anton Trohorsch. 50 Sänger aus verschiedenen Chören fanden sich zusammen, um das Thema Freundschaft in Liedern zu thematisieren. Am 2. Oktober 2016 gaben sie mit zwei Chören in Zeulenroda ein Chorkonzert. Das musikalische Band der Freundschaft wurde am 17. März 2018 bei einem Gegenbesuch gestärkt. Beim Konzert in Maisach trat neben dem Projektchor und Formationen der Gäste auch der Gesangverein Maisach auf.

Im Jubiläumsjahr gestaltete der Projektchor den Gedenkgottesdienst am 24. März in St. Magdalena. Dafür wurde die „Festliche Singmesse“ von Siegfried Singer einstudiert. Keines der Stücke passt zu einem weltlichen Chorkonzert, sagt Trohorsch. „Der Projektchor kommt deshalb beim Jubiläumskreissingen nicht zum Einsatz.“ imu

Das Jubiläumskreissingen

beginnt am Samstag, 20. Juli, um 19 Uhr im Stadtsaal des Veranstaltungsforums. Eintrittskarten für vier Euro gibt es an der Abendkasse.