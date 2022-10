Seit 75 Jahren Anwalt der Schwachen

Mit einem Gläschen aufs Jubiläum: Stellvertreter Jochen Wagner, Vorsitzender Philipp Heimerl und Ehrenvorsitzender Ulrich Schmetz (v.l.). © Weber

Seit 75 Jahren kümmert sich die Arbeiterwohlfahrt in Fürstenfeldbruck um soziale Belange. Stets im Fokus: der Mensch. Das wurde nun ausgiebig gefeiert.

Fürstenfeldbruck – Mit rund 40 Gästen feierte der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Säulensaal des Veranstaltungsforums. Grund dazu gab es genug. Schließlich engagiert sich der Verein seit nunmehr 75 Jahren im sozialen Bereich. Neben Vertretern der Ortsvereine kamen auch die Bundesvorsitzende Kathrin Sonnenholzner und Oberbürgermeister Erich Raff.

Sonnenholzner betonte, dass die AWO an der Seite derjenigen stehe, die Unterstützung bräuchten. Zwar sei es „schade, dass es die AWO noch immer geben muss“, doch angesichts aktueller gesellschaftlicher Probleme wie Fremdenhass, Corona und der wirtschaftlichen Verwerfungen in Folge der Energiekrise sei es wichtig, als „Sozialanwälte einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu leisten“. Kinder aus armen Verhältnissen hätten oft kein eigenes Bett und erlebten am Ende des Monats nur allzu häufig „Toasttage“, also Tage, an denen es keine ausreichenden Mahlzeiten mehr gebe, weil das Geld knapp sei. Deshalb müsse man als Gesellschaft „schon schauen, dass wir keine Rückschritte machen“.

OB Raff lobte in seinen Grußworten das Engagement der Ehrenamtlichen, das als Bereicherung erlebt werde. Neben den Tätigkeiten der Ehrenamtlichen im Ortsverein profitierten Stadt und Landkreis auch von den vielen sozialen AWO-Einrichtungen. Ohne die „wäre Bruck um ein ganzes Stück soziale Tätigkeit ärmer“, so der OB.

Philipp Heimerl, der seit letztem Jahr den Vorsitz im Ortsverband innehat, dankte den Mitgliedern und hofft, für die Zukunft wieder näher an den Höchststand von einst fast 1100 Mitgliedern heranzurücken. Heute zählt der Ortsverband knapp über 300 Aktive.

Statt einer Festschrift hatte sich Heimerl für „eine etwas modernere Form“ der Erinnerungskultur entschieden und präsentierte einen Kurzfilm mit Porträts und Erinnerungen einzelner Mitglieder. Darunter Franz Leckenwalter, der als Gruppenleiter Wanderungen organisiert. Süffisant fabuliert der im Film: „Eine Trinkpause gehört dazu, bei uns ist das eher ein geistiges Getränk“. Gemeint ist damit eine Flasche Prosecco, die bei den Ausflügen nicht fehlen darf. Einmal sei ihm beim Öffnen einer Flasche der Korken davon geschossen, direkt vorbei am Kopf des Herrn am Kruzifix. „Gott sei dank vorbei, sonst hätten wir die biblische Geschichte neu schreiben müssen: Der Herrgott ist gekreuzigt worden und dann erschossen!“, scherzt Leckenwalter im Film.

Gegründet worden war der AWO-Ortsverband kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf Bestreben des Landesverbandes Bayern. Beim damaligen Bürgermeister Michael Neumeier rannte man damit offene Türen ein. Am 10. Juli 1947 war es dann so weit, die Gründungsversammlung kam im Gasthaus Landsberger Hof zusammen. Vorerst unterstützte die AWO durch den Krieg in Not geratene Mitbürger mit dem Notwendigsten: „Bargeld, Lebensmittel, Textilien und Hausrat“, so kann man es in der Stadtgeschichte nachlesen.

Heute trumpft der Ortsverein vor allem mit einem üppigen Veranstaltungsangebot für Ältere auf. Das Beisammensein steht im Fokus. Es werden Tanzveranstaltungen angeboten, Feiern abgehalten und Ausflüge organisier. . Besonders beliebt sind die Bingo-Abende und natürlich die Wanderungen mit Franz Leckenwalter. (Patrick Tietz)

