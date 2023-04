VdK: Seit 75 Jahren im Dienste der Gerechtigkeit

Von: Dieter Metzler

Teilen

Ehrung für Gründungsmitglied: Ludwig Freitag (Foto oben, 2.v.l.) gehörte 1948 zu den Pionieren. Es gab eine Urkunde für 75-jährige Mitgliedschaft und einen Brotzeitkorb vom jetzigen VdK-Kreisvorsitzenden Roland Müller (Foto oben, l.). © Metzler

Der Kreisverband des VdK wurde einst als Selbsthilfeorganisation zur Beratung von Kriegsgeschädigten und Hinterbliebenen gegründet. Das ist nun 75 Jahre her.

Fürstenfeldbruck – Die Bedürfnisse haben sich zwar verändert, sind aber immer noch sehr präsent. Nun tritt der VdK als Sozialverband auf, der denen Gehör verschafft, die sonst nicht gehört würden.

Ganz am Anfang ging es darum, Menschen zu helfen, die im Krieg geschädigt worden waren oder Angehörige verloren hatten. Aus diesem Grund wurde der VdK-Kreisverband am 17. April 1948 gegründet. Zu den Pionieren zählen Hans Wimmer aus der Kreisstadt, Karl Bergmann aus Gröbenzell und Ludwig Freitag, 90 Jahre alt, der für ein Dreiviertel-Jahrhundert Mitgliedschaft geehrt wurde.

Mitgliederzahl wächst rasant

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der VdK-Kreisverband quasi zum „Anwalt“ für Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderte und Rentner, die auf soziale Gerechtigkeit hoffen. Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie bei dem Festakt zum 75-jährigen Bestehen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld mehrfach zu hören war. Rund 70 Gäste waren gekommen, darunter Vertreter aus Politik und Finanzwelt.

Roland Müller, seit 2004 Kreisvorsitzender (einer von lediglich fünf bis heute), blickte auf die Entwicklung zurück. Der ursprünglich als Selbsthilfeorganisation gegründete Verband hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem modernen, sozialen Dienstleistungsverband gemausert, der seinesgleichen suche. Eine Institution in der Kreisgeschäftsstelle war über die Jahre hinweg Dorothea Cremer, die von 1954 an 42 Jahre lang als hauptamtliche Mitarbeiterin tätig war. Und waren es am Ende des Gründungsjahres 600 Mitglieder, so hat der Kreisverband (17 Ortsverbände) aktuell 10 200 Mitglieder.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein sehr gutes Zeichen, wie Robert Otto, Oberbayerns Bezirksgeschäftsführer, der von 2001 bis 2016 Kreisgeschäftsführer in Bruck war, darlegte. Der rasante Mitgliederzuwachs zeige, dass der VdK gebraucht werde – und gute Arbeit leiste. Dazu gehörten auch viele Kampagnen und Aktionen in den vergangenen 75 Jahren, wie der stellvertretende VdK-Landesgeschäftsführer, Marian Indlekofer, aufzeigte.

Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer meinte, soziale Gerechtigkeit sei nicht selbstverständlich und müsse deshalb häufig erstritten werden. Der VdK und der Bezirk Oberbayern haben eine Schnittmenge, denn auch der Bezirkstag stehe für soziales Miteinander. Mederer forderte jedoch bessere Rahmenbedingungen vom Bund und Land. Der VdK lege häufig den Finger in die Wunde. Der Bezirkstagspräsident monierte allerdings, dass es im Landkreis keinen Pflegestützpunkt gebe.

Pflegestützpunkt wird geprüft

Das könnte sich jedoch ändern: Michael Schanderl, stellvertretender Landrat, sicherte zu, dass im Kreistag in absehbarer Zeit darüber gesprochen werde. Auch Schanderl war voll des Lobes: „Wenn jemand im sozialen Bereich etwas erreichen will, geht er direkten Weges zum VdK, weil er weiß, da hat er nicht nur kompetente, sondern auch erfolgversprechende Ansprechpartner.“

Das Motto „unabhängig, solidarisch, stark“ sei bezeichnend sagte Brucks Zweiter Bürgermeister Christian Stangl. Denn Zukunft brauche Menschlichkeit. Der Verband positioniere sich klar auf der Seite derer, die Hilfe brauchen und steht dafür, dass Ausgrenzung und Diskriminierung wenig bis gar keine Chance bekommen. Der massive Mitgliederzuwachs zeige umgekehrt, dass diese Gesellschaft es nötig habe, diese soziale Spaltung zu überwinden.

Im Namen der Stadt dankte Stangl dem Kreisverband außerdem für sein Engagement. „Im VdK fühlen sich alle gut aufgehoben und betreut. Ich bin sehr froh, dass es in Bruck eine solche Anlaufstelle gibt, eine Lobby für Menschen mit sozialen Problemen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.