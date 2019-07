Senior fällt zu Boden und bleibt liegen - Passanten helfen, bis Notarzt kommt

Vier Passanten haben einem gestürzten Senior am Bruck ausdauernde Hilfe geleistet. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Fürstenfeldbruck - Ausdauernde Hilfsbereitschaft bewiesen am Donnerstag ab 13.20 Uhr vier Helfer vor einem Supermarkt in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Fürstenfeldbruck, wie die Polizei berichtet.

Zunächst beobachtete eine aus Mammendorf kommende Zeugin, wie ein 68-jähriger Germeringer, der zu Fuß von dem Fuß-und Radweg die Böschung hinauf auf die Kurt-Schuhmacher-Straße steigen wollte, nach hinten fiel und mit dem Hinterkopf auf dem Teer aufschlug. Sie hielt an, brachte den Gestürzten in die stabile Seitenlage. Er war nicht mehr ansprechbar. Zwei weitere Frauen und ein Mann hielten ebenfalls an, stützten den Verletzten, legten ihm ein Kissen unter den Kopf und hielten eine Decke einen Meter über ihn, um ihm Schatten zu spenden.

Die eingetroffene Notärztin forderte einen Rettungshubschrauber an, der auf der gegenüberliegenden Wiese landete. Letztendlich wurde der Verletzte in das Krankenhaus Großhadern gefahren, nachdem er in einem Rettungswagen stabilisiert werden konnte.

Über die gesamte Versorgung am Boden bis zu dem Transport in den Rettungswagen hielten die Helfer ihren Sonnenschutz aufrecht und stellten dafür ihr Tagesgeschäft zurück. Als die Notärztin und die Polizei ihnen dafür dankten, äußerten sie übereinstimmend, dies sei doch selbstverständlich gewesen.