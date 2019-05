Senioren düsen mit der Rikscha durch die Stadt

Auch wenn die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist: Viele Senioren sind gerne noch in der Stadt unterwegs. Da kommt eine Rikscha gerade recht.

Fürstenfeldbruck– So jetzt im BRK-Pflegehaus Lepel-Gnitz an der Polzstraße: Rikscha-Unternehmerin Alexa Zierl nahm Senioren mit auf Tour. Viele Senioren in dem Heim kämen aus Bruck oder kennen die Kreisstadt gut, so das BRK. Sie freuen sich, wenn sie wieder mal die Gelegenheit haben, sich die Stadt näher anzuschauen, Oft mit einem Familienangehörigen oder mit einem Mitarbeiter des Hauses führten die Touren durch die Innenstadt bis zum Kloster und – je nach Wunsch – auch vorbei am Marthabräu-Weiher.