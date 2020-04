Sie alle wollen in Fürstenfeldbruck Stoff kaufen - um Masken zu nähen

Der Nähbedarfsladen „Stoffe Egert“ in Fürstenfeldbruck darf dank einer Ausnahmegenehmigung wieder öffnen. Die Menschen stehen nun Schlange, um sich mit Stoff für Masken einzudecken.

Fürstenfeldbruck – Corona-Masken sind überall Mangelware. Viele wollen sich selbst eine nähen. Doch dazu brauchen sie Stoff, Fäden und Gummi. Um die Menschen zu versorgen, darf der Nähbedarfsladen „Stoffe Egert“ an der Augsburger Straße seit dem vergangenen Dienstag dank einer Ausnahmegenehmigung wieder öffnen. Seitdem rennen die Kunden Inhaberin Juliane Egert die Bude ein.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Menschen zwei Stunden Schlange stehen“, sagt die 39-Jährige. Um den Einkauf sicher zu machen, hat Egert umgeräumt. Der erste Stock ist geschlossen, im Erdgeschoss lagert einfarbiger und bunter Baumwollstoff.

Dazu gibt es Nadeln, Garn und Gummi und auch Nähmaschinen. Maximal drei Kunden dürfen in Zeiten der Corona-Pandemie ins Geschäft. Sie müssen eine Maske tragen, berichtet Juliane Egert. Bevor sie sich die Stoffe anschauen dürfen, werden ihre Hände desinfiziert.

90 Kunden wurden am Dienstag bedient. Nicht nur aus Bruck: Sie reisten von Augsburg, Kaufbeuren, Freising und Erding an. Von 10 bis 13 Uhr verkaufen zwei bis drei Mitarbeiter. „Wir sind sogar länger geblieben“, erzählt die Inhaberin. Auch am Mittwoch bildete sich wieder eine lange Schlange vor dem Laden. Eineinhalb bis zwei Stunden warten die Menschen. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass wir so gebraucht werden und helfen können“, sagt Juliane Egert.

Denn sie hat festgestellt, dass die Online-Handarbeitsläden teilweise eine Lieferzeit bis in den Juni hinein haben. Daher ist sie bemüht, nachzubestellen. Alleine am Dienstag gingen 1000 Meter Gummi weg – dabei hätte sie nie gedacht, diese Menge überhaupt an den Mann zu bringen. „Heute habe ich fast 10 000 Meter Gummi bestellt.“

Werkstatt für Nähmaschinen ist ebenfalls geöffnet

Den Online-Versand für Baumwolle und Gummi habe sie einstellen müssen, erzählt Egert. Einzig die Dirndl-Pakete werden im Internet noch angeboten.

Auch die Werkstatt, in der Nähmaschinen repariert werden, ist geöffnet. Denn wo viel genäht werde, gehen Maschinen kaputt. „Und viele holen ihre Maschinen aus dem Keller oder vom Dachboden“, erzählt Juliane Egert. Und die funktionieren dann nicht mehr so. Auch hier müssen die Kunden mehr Wartezeit einplanen.

Zu erreichen

ist der Nähbedarfsladen unter Telefon (0 81 41) 1 70 59 oder per E-Mail an info@stoffe-egert.de.

