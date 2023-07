Sie bringen es auf 240 Dienstjahre bei der König-Ludwig-Brauerei

Trafen sich zum Anstoßen im Marthabräu-Biergarten (v.l.): Oliver Lentz, Ulrich Klenk, Olaf Wulf, Lorenz Nägele, Hermann Schaub, David Pfaffenzeller, Kurt Degenhardt, Quirin Sax, Andreas Weiss und Harald Stückle. © Wimmer/König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg

Zusammen blicken sie auf 240 Jahre Unternehmenszugehörigkeit zurück: Bei der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg wurden nun Jubilare geehrt.

Fürstenfeldbruck – „Dass jemand in der heutigen Zeit 25 oder sogar 40 Jahre in einem Betrieb arbeitet, wird zunehmend zu einer Seltenheit und ist für uns als Familienunternehmen etwas ganz Besonderes“, sagte Brauerei-Geschäftsführer Oliver Lentz. „Ich bedanke mich nicht nur für die großartige Arbeit, die unsere Jubilare in insgesamt 240 Jahren geleistet haben, sondern auch für ihr Vertrauen und ihre Treue zu unserer Brauerei.“

Fünf der zehn Jubilare der vergangenen drei Jahre trafen sich zu einem gemeinsamen Mittagessen im Marthabräu-Biergarten mit Brauerei-Geschäftsführer Oliver Lentz, dem technischen Direktor der Standorte, Harald Stückle, Olaf Wulf (Leiter Logistik und Event) sowie Andreas Weiss (Leiter Instandhaltung und Abfüllung) und dem ersten Braumeister Hermann Schaub vom Standort Thannhausen. Geehrt wurde außerdem der ehemalige Fuhrparkleiter Ulrich Klenk, dessen Verabschiedung in den Ruhestand in gemütlicher Runde nachgeholt wurde.

Vom Brauerei-Standort Fürstenfeldbruck geehrt wurden Kurt Degenhardt (25 Jahre Anlagenführer), Quirin Sax (25 Jahre Braumeister), Anita Gollinger (25 Jahre Disponentin) Franz Eidenschink (25 Jahre Bierfahrer), vom Standort Thannhausen Lorenz Nägele (40 Jahre Bierfahrer), David Pfaffenzeller (25 Jahre Brauer und Mälzer), Waldemar Breim (25 Jahre Bierfahrer), vom Standort Holzkirchen Lorenz Hermann (25 Jahre Disponent) und vom Standort Schloss Kaltenberg Stefan Pecher (25 Jahre Brauer und Mälzer).