Sie feiern diamantene Hochzeit, auch dank seiner Hartnäckigkeit

Feiern Diamantene Hochzeit: Erika und Horst Walenta mit Tochter Silvia (l.) und Stadtrat Franz Höfelsauer (r.). © Weber

Nur eine unscheinbare Geste: Erika Walenta streicht ihrem Mann Horst mit den Fingerspitzen durchs Haar. Der dankt es mit einem kaum erkennbaren Lächeln.

Fürstenfeldbruck – Und doch lässt es Vertrautes spüren, und zeigt, dass Liebe und Zuneigung in 60 Jahren nicht nachgelassen haben. Nun konnte das Paar Diamantene Hochzeit feiern. Stadtrat Franz Höfelsauer gratulierte im Namen der Stadt.

Dass die Hochzeit an einem Freitag, den 13., im Juli 1962 gefeiert wurde, war alles andere als ein schlechtes Omen. Im Gegenteil, die Liebe zueinander hatte sich schnell entwickelt. Drei Monate, nachdem sich Erika und Horst Walenta in Bruckmühl kennengelernt hatten, stand dort bereits die Hochzeit an.

Das Paar heiratete an einem Freitag den 13. © /REPRO WEBER

Doch es lag auch an der Hartnäckigkeit von Horst Walenta (82). Ein wenig schmunzelnd und immer noch ein wenig beeindruckt erzählt seine Frau: „Ich habe in einem Frisörsalon gearbeitet. Er ist jede Woche gekommen und hat sich so hingesetzt, dass er mich im Damensalon sehen konnte.“

Erika Walenta wurde 1941 im nordböhmischen Aussig geboren. Nach der Vertreibung landete sie in Bayern. Ehemann Horst kam 1940 im mährischen Olmütz auf die Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er ebenfalls in die Gegend um Bruckmühl. Er erlernte den Beruf des Konfektmachers, beließ es aber bei der Ausbildung. Später arbeitete er auf Baustellen und im Staßenbau, weil die junge Familie Geld brauchte. Drei Töchter hat das Diamantene Paar. Hängen geblieben ist vom erlernten Beruf durchaus etwas: Horst Walentas Nusskipferl sind in der Familie legendär.

Nach FFB versetzt

Später arbeitete Horst Walenta auf dem Fliegerhorst in Neubiberg, wo er 17 Jahre als Fahrer tätig war. „Auch bei den Olympischen Spielen 1972 und auch Generäle habe ich chauffiert“, erzählt er stolz. Im Jahr 1991 wurde er dann nach Fürstenfeldbruck versetzt, wo er als Diensthundeführer arbeitete.

In der Freizeit ging das Paar jede Woche zum Tanzen. In den Süden zog es sie zum Campen. Und vor allem Horst Walenta bleibt heute noch gerne in Bewegung – mit regelmäßigen Spaziergängen im Rothschwaiger Wald oder zum Pucher Meer. Hinzu kommen die regelmäßigen Besuche der Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel. „Wir sind mit allen in gutem Kontakt“, freut sich das Jubel-Paar. (Hans Kürzl)

