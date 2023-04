Sie half Suchtkranken zurück in ein geregeltes Leben

Von: Ulrike Osman

Über viele Jahre stand der Name Heide Eisenhardt für soziales Engagement. In der Kommunalpolitik war sie als SPD-Stadträtin aktiv. Nun ist sie im Alter von 74 Jahren gestorben

Fürstenfeldbruck – Als Mitbegründerin des Vereins „Brucker Weg“ half sie therapierten Suchtkranken zurück in ein geregeltes Leben. Zusammen mit ihrem Mann Hermann war es ihr ein Herzensanliegen, ehemalige Drogenabhängige zu unterstützen.

Der Brucker Weg

Einen Mitstreiter fand das Ehepaar in Günther Scherer. Gemeinsam mit anderen betroffenen Eltern hoben sie den „Brucker Weg“ aus der Taufe. Der Verein richtete eine sozialpädagogisch betreute Wohngemeinschaft ein und leistete tatkräftige Hilfe beim Nachholen von Schulabschlüssen, Einstieg in die Berufsausbildung und beim Sprung ins Arbeitsleben.

Ehrenamtlich wie privat zogen Heide und Hermann Eisenhardt an einem Strang. Beide wussten nach ihrem Kennenlernen 1974 schnell, dass sie zusammengehörten. Das Erstaunen im Freundeskreis war groß, als das Pärchen bereits nach sechs Wochen heiratete. „Wir waren skeptisch. Aber es hat ja sehr gut funktioniert“, erinnert sich Dorothea Prehl. Sie war mit Heide Eisenhardt mehr als 50 Jahre eng befreundet.

Die beiden Frauen kannten sich, seit sie 1969 in München zu studieren begonnen hatten. Heide Eisenhardt kam aus Würzburg, begeistert von den Idealen der 68er und rebellierend gegen ihre bürgerliche Herkunft. Sie studierte Deutsch und Geschichte mit dem Berufsziel Realschullehrerin. Doch im Referendariat fühlte sie sich nicht wohl und schwenkte um auf Erwachsenenbildung. Später unterrichtete sie viel an der Volkshochschule.

Bei den Jusos

Bereits in München war Eisenhardt bei den Jusos aktiv. Nach dem Umzug nach Bruck Anfang der 1980er-Jahre engagierte sie sich in der Orts-SPD und wurde 1984 in den Stadtrat gewählt. Als Referentin für Spielplätze kümmerte sie sich darum, das Angebot an Spielgeräten auszubauen. Auch für Büchereien war sie zuständig – eine Aufgabe wie gemacht für die Deutschlehrerin. Zwölf Jahre arbeitete die Mutter zweier Söhne aktiv an der Stadtpolitik mit. 1996 zog sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Schicksalsschlag

Ihre Freunde erinnern sich an Heide Eisenhardt als eine gesellige, warmherzige und hochintelligente Frau, die gern diskutierte, bis zuletzt regen Anteil an Politik und Zeitgeschehen nahm und sich auch durch gesundheitliche Einschränkungen nicht von ihrem aktiven Leben abbringen ließ. Schwer zu tragen hatte sie am Tod ihres jüngeren Sohnes im Alter von 20 Jahren. Ihr Glaube half ihr, an dem Schicksalsschlag nicht zu zerbrechen. Zuletzt lebte Heide Eisenhardt im Seniorenwohnen in der Buchenau. Nun ist sie im Alter von 74 Jahren verstorben.

