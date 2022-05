Sie helfen bei der Betriebsübergabe

Die Betriebsberaterinnen Alexandra Ledermann (l.) und Michaela Eisenschmid freuen sich auf ihre Aufgabe © dm

Viele Inhaber von Handwerksbetrieben im Landkreis gehen auf die 60 zu. Das bedeutet, dass sich die Chefs langsam Gedanken über ihre Nachfolge machen müssen.

Fürstenfeldbruck – Doch jemanden zu finden, der den Betrieb übernehmen will, wird immer schwieriger. Deshalb steht die Brucker Kreishandwerkerschaft den Firmeninhabern beratend zur Seite. Die beiden Betriebsberaterinnen Alexandra Ledermann (47) und Michaela Eisenschmid (39) sind die neuen Ansprechpartner vor Ort.

Ihr Beratungsspektrum erstreckt sich von Fragen zur Existenzgründung eines Unternehmens über Vermarktungsfragen, Betriebsanalysen bis hin zur wichtigen Unternehmensnachfolge und Übergabe. Außerdem stehen sie den Unternehmen als ausgebildete Wirtschaftsmediatoren bei Konfliktlösungen, speziell auch bei familiärer Unternehmensnachfolge als Alternative zu gerichtlichen Auseinandersetzungen hilfreich zur Seite. Bei Bedarf stellen sie den Kontakt zum Netzwerk an Spezialisten der Handwerkskammer her.

Für Inhaber, die einen Nachfolger suchen, sowie für jene, die an einer Übernahme interessiert sind, hat die Handwerkskammer eine kostenlose Betriebsbörse eingerichtet. Hier sollen potenzielle Übergeber und Übernehmer zusammengeführt werden.

Eisenschmid und Ledermann bieten den 3749 Handwerksbetrieben im Landkreis eine spezielle Vor-Ort-Beratung an. Die Termine finden entweder in der Kreishandwerkerschaft oder direkt im Unternehmen statt. Die Handwerkskammer bietet außerdem regelmäßig kostenfreie Gründerseminare sowie punktuelle Einzelberatungen an. „Wir freuen uns auf jede Anfrage und viele Termine“, erklärt Michaela Eisenschmid.

„Als Kreishandwerksmeister bin ich froh, dass die Betriebe wieder eine Anlaufstelle im Hause der Kreishandwerkerschaft haben, die ihnen bei allen betriebswirtschaftlichen Problemen beratend zur Seite stehen“, begrüßte Franz Höfelsauer die Nachbesetzung. dm

Die Beraterinnen

sind per E-Mail an alexandra.ledermann@hwk-muenchen.de oder michaela.eisenschmid@hwk-muenchen.de sowie unter Telefon 089 5119-236 zu erreichen.

