Sie ist scharf, sie ist lecker, sie ist Kult: Die VW-Currywurst im Eisstadion ist der Renner

Von: Peter Loder

Ralf Möller bietet die VW-Wurst seit zehn Jahren an. Angeblich gibt es Zuschauer, die nur wegen ihr kommen. © Weber

Sie ist scharf, sie ist lecker, sie ist Kult! Doch was genau ist das Geheimnis der EVF-Currywurst, die der Brucker Eishockey-Verein bei jedem Heimspiel in einer Bude verkauft?

Fürstenfeldbruck – Diese Frage kann am besten Ralf Möller beantworten. Er bietet das Vier-Euro-Schmankerl seit zehn Jahren an und behauptet: „90 Prozent der Zuschauer kommen nicht wegen des Spiels, sondern wegen der Wurst.



Es soll sogar Fans von Gästeteams geben, die nicht zum Anfeuern, sondern nur wegen der Verlockung am Imbissstand mehrstündige Reisestrapazen in Kauf nehmen. Kein Wunder, denn der Leckerbissen hat für bundesweite Schlagzeilen gesorgt.

Die EVF-Wurst ist nämlich die gleiche, die unlängst in der Wolfsburger VW-Zentrale fast eine Mitarbeiter-Revolte ausgelöst hat, nachdem die Betriebskantine beim größten Autobauer Europas fleischfrei wurde. Immerhin wurden dort jährlich mehr „VW-Curry-Bockwürste“ verkauft (sieben Millionen) als Autos ausgeliefert. 1973 wurde sie erstmals in der Konzern-Metzgerei produziert.



G´schmäckle

Der EVF bekommt die wertvolle Ware dank Beziehungen geliefert, wie der aus Bremen stammende Möller erzählt. Otto-Normal-Verbraucher kann sich aber auch eine Extrawurst braten und das Original-VW-Teil bei einer ausgerechnet in der Mercedes-Stadt Stuttgart ansässigen Online-Metzgerei bestellen (fünf Stück für 9,69 Euro). Doch am besten schmeckt die Auto-Wurst, wenn sie von Ralf Möller mit einem Eishockey-G‘schmäckle heiß, scharf und feurig in der eiskalten Freiluft-Arena serviert wird.

