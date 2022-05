Sie vermitteln Pfleger von den Philippinen

Von: Andreas Daschner

Talent Solution holt philippinische Pflegekräfte wie Rhisa Sabandal (M.) nach Deutschland: (v.l.) Vertriebsleiter Volker Müller, Vize-Geschäftsführerin Claire Chua, Geschäftsführer Matthias Kletzsch und Kommunikationsleiterin Sheila Kesel. © Daschner

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist groß, besonders in der Pflege. Auf den Philippinen gibt es dagegen mehr Pfleger als Stellen. Das Fürstenfeldbrucker Unternehmen Talent Solution wirbt daher Kräfte aus dem Inselstaat für Deutschland an – und macht dies auch noch auf besonders faire Weise.

Fürstenfeldbruck – Vor etwas mehr als fünf Jahren hatte Rhisa Sabandal keinerlei berufliche Perspektive. Die Frau von den Philippinen ist gelernte Pflegerin. Die gibt es in dem Inselstaat im Westpazifik wie den sprichwörtlichen Sand an den philippinischen Traumstränden. Was also tun? Die Lösung bot sich mit Talent Solution.

Gründer und Inhaber Matthias Kletzsch holte Rhisa Sabandal nach Deutschland. Hier arbeitet sie jetzt im BRK Schloss Garatshausen, einer Pflegeeinrichtung am Starnberger See. Dort ist man – wie überall in Deutschland – um jede Pflegefachkraft froh. Für die Frau von den Philippinen gehören die unsicheren beruflichen Perspektiven der Vergangenheit an. Eine Win-Win-Situation.

„Rhisa Sabandal war eine der ersten, die wir nach Deutschland geholt haben“, erzählt Kletzsch. Sein im Dezember 2012 in Tübingen ins Leben gerufene Unternehmen vergrößerte sich, zog 2016 nach Bruck und wurde zur GmbH umfirmiert. Mittlerweile hat die Firma rund 600 Fachkräfte und auch Auszubildende (siehe Kasten) aus dem Pazifikstaat nach Deutschland in Lohn und Brot geholt – die meisten davon in der Pflege. Aber auch im IT-Bereich, dem Bausektor oder dem Hotelgewerbe half Talent Solution mit, den Fachkräftemangel zu lindern.

Die Gefahr, dass die Philippinen auf Kosten Deutschlands ausbluten, ist de facto nicht vorhanden. Das ist in der Historie begründet, sagt der Unternehmer, dessen Frau Claire Chua von den Philippinen stammt und stellvertretende Geschäftsführerin bei Talent Solution ist. Die USA war auf dem 7641 Inseln umfassenden Staat über 45 Jahre lang Kolonialmacht. „Während der Zeit gab die US-Regierung den Auftrag an die Philippinen, Fachkräfte für die USA auszubilden“, berichtet Kletzsch. Etwa 470 Ausbildungsstätten entstanden auf den etwas mehr als 400 bewohnbaren Inseln.

„Während der Weltwirtschaftskrise in den 1980er-Jahren wurde das Programm gestoppt“, sagt Kletzsch. „Die Schulen und Universitäten existieren aber noch.“ Und bilden weiter erfolgreich aus – für den dortigen Arbeitsmarkt sogar zu erfolgreich. „Es gibt mehr als 600 000 arbeitslose Pflegefachkräfte und hunderttausende Ingenieure“, sagt Kletzsch.

Unternehmen, die das nutzen und diese Fachkräfte nach Deutschland holen, gibt es mehrere. Die Brucker Firma zeichnet sich gegenüber der Konkurrenz dadurch aus, dass sie beim Anwerben besonders fair vorgeht. Das ist sogar durch mit dem Gütesiegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ durch das Bundesgesundheitsministerium ausgezeichnet worden.

Talent Solution holt nicht einfach nur Arbeitskräfte nach Deutschland. Das Unternehmen bereitet sie vielmehr intensiv auf das Leben und Arbeiten vor. Das beginnt bereits auf den Philippinen, wo Talent Solution Sprach-Schulen unterhält. An denen lernen die Fachkräfte Deutsch – wegen Corona derzeit auch vermehrt online. „Außerdem bereiten wir die Menschen intensiv darauf vor, was sie in Deutschland erwartet, deshalb wollen wir ein Internat in Iloilo bauen“, so Kletzsch.

In Deutschland suchen er und sein Team die passende Arbeitsstelle. Dabei schaut man nicht nur auf das Berufliche. „Wir prüfen auch, dass es menschlich passt“, betont Kletzsch aus Erfahrung. Ein Arbeitnehmer wurde zunächst in München eingesetzt – bis sich herausstellte, dass er mit dem Großstadtleben nicht zurechtkommt. „Jetzt arbeitet er in einem Seniorenheim in Oberstdorf und ist glücklich.“ Derartige Dinge werden seitdem schon im Vorfeld abgeklopft.

Daneben erledigt Talent Solution auch den umfangreichen Papierkram mit den Behörden. Neben der Beschaffung eines Visums gehört dazu vor allem die Anerkennung der philippinischen Ausbildung, das Verfahren bei der Arbeitsagentur und Hilfen bei den Fördertöpfen. Zwölf bis 18 Monate dauert es, bis der ganze Prozess über die Bühne ist. Der Lohn sind meist langfristige Anstellungen – weil Arbeitnehmer und Arbeitgeber wissen, was auf sie zukommt.

Die Herausforderung, Azubis aus dem Ausland unterzubringen

Nicht nur ausgebildete Fachkräfte von den Philippinen vermittelt Talent Solution nach Deutschland. Matthias Kletzsch und sein Team haben auch rund 60 potenzielle Auszubildende. Die Vermittlung gestaltet sich aber etwas schwieriger als bei den Fachkräften. „Es ist seltsam“, sagt Kletzsch. „Die Arbeitgeber suchen Azubis, zieren sich aber, welche aus dem Ausland zu holen.“ Über etwaige Vorbehalte kann Kletzsch nur spekulieren: „Vielleicht fürchten die Firmen, dass die Azubis nach der Ausbildung dem Unternehmen nicht treu bleiben, was aber nur in seltenen Fällen geschieht.“



Joann Sison ist eine Leidtragende. Die junge Filipina hat einen Bachelor-Abschluss in Pflege, eine deutsche Hochschulzeugnisanerkennung und spricht Deutsch auf B2-Niveau. Sogar eine Ausbildungsstelle in der Pflege hatte sie schon, bis diese wegen Corona platzte. Seitdem sucht Talent Solution eine neue Stelle für sie – derzeit erfolglos, wie Kletzsch enttäuscht berichtet. ad

