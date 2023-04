Rathäuser müssen Foto-Automaten aufstellen - das stößt auf Skepsis

Landkreis FFB

Bitte recht freundlich! Ab Mitte 2025 müssen in Rathäusern Fotoautomaten stehen. Sie sollen digitale Bilder für Ausweis, Reisepass und andere amtliche Dokumente liefern. In vielen Kommunen ist man davon nicht gerade begeistert. Und Fotografen warnen vor Problemen.

Landkreis – Im Olchinger Rathaus steht er schon. Gut zwei Quadratmeter groß, mit Kabine, Vorhang und Blitzlicht schießt der Automat Fotos und spuckt wie gewohnt vier Passbilder aus. Der Clou: Der Apparat überträgt die Bilder digital ins Bürgerbüro, wo sie dann für Ausweise und andere Dokumente genutzt werden können.

Damit ist Olching seiner Zeit voraus. Denn der Gesetzgeber verlangt das erst ab dem 1. Mai 2025.

Gemischte Gefühle

In anderen Kommunen ist man noch nicht so weit, bereitet sich aber bereits vor. Anfang des nächsten Jahres wolle man sich an die Umsetzung machen, erklärt Robert Köll, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf. Wie viel die VG für den Apparat bezahlen muss, könne man noch nicht sagen, so Köll. Er sieht die neue Pflicht mit gemischten Gefühlen. Man sei unabhängiger und bekomme die benötigten biometrischen Bilder in gewünschter Qualität.

Andererseits fragt sich der Geschäftsleiter, ob Fotos-Schießen wirklich zu den Kernaufgaben einer Kommune gehört. Die Privatwirtschaft – sprich Fotografen – seien dafür wohl besser geeignet.

Keine veralteten Fotos mehr

Ein Problem könne man mit einem eigenen Fotoautomat aber wohl aus der Welt schaffen, glaubt eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros, wo die Dokumente ausgegeben werden. Denn nicht selten kämen Bürger mit veralteten Fotos. „Viele meinen, sie hätten sich doch gar nicht so verändert“, sagt die Mitarbeiterin. Doch immer wieder müssten Antragsteller weggeschickt werden, um ein aktuelles Foto zu machen.

Kein finanzieller Ausgleich

Mit einer gewissen Skepsis blickt auch der Germeringer Rathauschef der neuen Aufgabe für seine Stadt entgegen. „Es werden Pflichten übertragen, ohne dass es von Bund oder Land einen finanziellen Ausgleich gibt“, sagt Oberbürgermeister Andreas Haas. Viele Aufgaben würden sich nach und nach einschleichen. Wie genau man die Pflicht des Passfoto-Schießens umsetzt, kann Haas noch nicht sagen. Er könnte sich aber eine Kooperation mit einem Fotogeschäft vorstellen, falls das rechtlich möglich ist. Denn die hätten die beste Expertise.

Benachteiligung

Das sieht auch Sarah Schütz vom Fotostudio „El Portrait“ in Eichenau so. Sie fragt sich, ob mit der neuen Regelung bestimmte Gruppen nicht benachteiligt werden. Sie verweist auf Menschen, die etwa in Pflegeheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung leben. Für diese sei es schwierig bis unmöglich ins Rathaus zu kommen und dort die Fotos zu machen. Deshalb sei sie regelmäßig in solchen Einrichtungen, um Bilder für Dokumente anzufertigen. Zudem hätten die geforderten biometrischen Fotos allerlei Fallstricke. Sarah Schütz sieht einiges an Arbeit auf die Mitarbeiter in den Rathäusern zukommen. Viele würden Hilfe bei den Fotos brauchen.

Dass die neue Regel nicht zwingend eine finanzielle Belastung für die Kommunen darstellt, zeigt das Beispiel Olching. Kosten entstehen dort keine. Die Stadt bekommt vom Betreiber des Automaten sogar eine kleine Miete. Die vier Fotos sollen den Bürger insgesamt zehn Euro kosten – inklusive digitaler Übertragung ins Bürgerbüro.

