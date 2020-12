So feiern die Wirte heuer Weihnachten

Über Weihnachten haben die Wirte normalerweise Hochbetrieb. Heuer dürfen sie wegen Corona allerdings keine Gäste empfangen. Wie verbringen sie nun Weihnachten?

Landkreis – Weihnachtsfeiern, große Familienfestessen - über Weihnachten haben die Wirte normalerweise Hochbetrieb. Heuer dürfen sie wegen Corona allerdings keine Gäste empfangen. Finanziell eine bittere Pille – doch viele Wirte haben so das erste Mal seit Langem Zeit für die Familie.

Die Küche bleibt heute kalt beim Haderecker. Der Heilige Abend ist bei den Sirtls für die Familie reserviert. „Das ist ein Tag, wo wir selbst als Familie zusammensitzen, essen und ratschen“, erzählt Johanna Eulenlehner (33), die die Küche beim Haderecker zusammen mit ihrem Vater, Ernst Sirtl, leitet. Auch an den Feiertagen dürfte die Sippe mehr Zeit als sonst füreinander haben. Zwar gibt es „Gans to go“, doch das nimmt die Familie längst nicht so in Anspruch wie normale Weihnachtsfeiertage.

Feiern in großer Runde ist heuer nicht möglich. Die Wirtsfamilie hat viele Mitglieder – normalerweise versammeln sich an Heiligabend neben Ernst Sirtl und seiner Frau Monika die fünf Töchter Yvonne, Franziska, Johanna, Magdalena und Sophia. Mit dabei sind die Partner und Ehemänner der Sirtl-Töchter sowie Hund Paco. So viele Leute auf einem Haufen – das geht heuer nicht. „Deshalb werden wir uns aufteilen müssen“, erzählt Johanna Eulenlehner.

Das festliche Essen an Heiligabend besteht bei den Sirtls normalerweise aus mehreren Gängen. „Jeder kocht einen“, sagt die drittälteste Tochter Johanna. Als Nachtisch gab es früher immer Quarkknödel von Mama Monika Sirtl. „Vielleicht auch in diesem Jahr“, hofft die 33-Jährige.

Für die Wirtsfamilien aus dem Landkreis ist die Weihnachtszeit in diesem Jahr „ganz anders“, wie Christine Hattensperger (51) vom Gasthof Eberl in Hattenhofen, schildert. Josef Hartl (37), Inhaber des Gasthof Hartl „Zum Unterwirt“ in Türkenfeld, erklärt: „Es sind unsere umsatzstärksten Tage im Jahr.“ In der fünften Generation hat er das Restaurant von seinen Eltern übernommen, „an Weihnachten geschlossen war noch nie.“

Wie beim Haderecker und beim Gasthof Eberl bleibt aber auch in Türkenfeld bei Familie Hartl das Restaurant an Heiligabend zu. Das war schon immer so. Zu essen gibt es traditionell Kartoffelsalat mit Würstl. „Wir sind vorher und nachher in der Küche tätig, da will man am 24. Dezember nicht mehr viel kochen“, so der 37-jährige Hartl.

Auch der Heiligabend im Hause Eberl wird „eine ganz neue Erfahrung.“ Die Großeltern werden daheim bleiben und die Christmette, die Christine Hattensperger, ihre Schwester Viktoria Eberl-Stefan und die restlichen Angehörigen der Familie jedes Jahr besuchen, fällt aus. „Heiligabend wird ruhig und klein“, so die 51-Jährige. Zum Festessen kommen Schweinswürstl – aus der eigenen Metzgerei – mit Kraut auf den Tisch. „Das haben unsere Eltern schon so gemacht“, sagt die Erstgeborene Christine.

In Bruck gibt es bei Familie Kohlfürst vom Fürstenfelder Wild als Weihnachtsschmaus, das der 53-jährige Inhaber Gerhard Kohlfürst selbst erlegt hat. Eine Alternative für die Kinder, die kein Fleisch essen, besteht zudem: „Wir achten ja schon in unserem Restaurant auf Vielfalt in unserem Menü, ob vegetarisch oder vegan“, sagt der Chef. Weihnachten feiern die Kohlfürsts im engsten Kreis der Familie. Mit seiner Frau Uschi koche er viel zuhause, erzählt der Brucker. Trotzdem wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr „sehr ungewöhnlich sein“.