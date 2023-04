So funktioniert der Online-Schadensmelder - und so wird er genutzt

Von: Ingrid Zeilinger

Der Brucker Schadensmelder. © mm

Die Straßenlaterne vor dem Haus leuchtet nicht mehr. Die Ampel fällt aus. Die Mülltonne quillt über: Fälle wie diese können die Bürger über die Schadensmelder-App weiterleiten.

Fürstenfeldbruck – Eine Nachfrage im Rathaus zeigt, die Möglichkeit wird durchaus genutzt.

Den Schadensmelder gibt es schon länger auf der städtischen Internetseite. Anstatt die Telefonleitungen zu überlasten, können die Bürger mit wenigen Mausklicks melden, wenn Störungen und Schäden auftreten. Im Februar 2019 wurde auch eine App für android-basierte Mobilgeräte eingeführt, die ähnlich funktioniert. Der Vorteil: Ausgefallene Ampeln, überfüllte Papierkörbe, brüchige Straßen und vieles mehr können jetzt rund um die Uhr gemeldet werden, erklärt eine Rathaus-Sprecherin. Dazu sind nur wenige Schritte und Angaben nötig. Und auch Ideen und Anregungen gibt die App weiter.

Die Meldezahlen

Wie viele Schäden seit Einführung der App gemeldet wurden, ist nicht zu ermitteln, da hier keine Statistik geführt wird. Die zuständigen Mitarbeiter schätzen aber, dass 80 bis 120-mal im Jahr eine Meldung eingeht. Von November 2022 bis Ende Januar 2023 wurde die Schadensmelder-App 13-mal genutzt, über die Brucker Stadtgespräche auf der Internetseite kamen 14 Infos über Mängel und Störungen im Rathaus an.

Die Dauerbrenner

Am häufigsten werden defekte Straßenlaternen gemeldet. Das ist dann ein Fall für die Brucker Stadtwerke. Ebenfalls weit oben auf der Hitliste sind Verschmutzungen – also volle Abfalltonnen oder einfach in der Natur abgeladener Müll – und noch allerlei Verkehrsangelegenheiten. Kuriose und lustige Meldungen seien bisher nicht eingegangen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Behebung

Doch wie viel Zeit vergeht vom Klick auf die App bis der Schaden tatsächlich behoben ist? Das hänge davon ab, wer für die Angelegenheit zuständig sei, erklärt die Rathaus-Sprecherin. „Angelegenheiten der Stadt wie Verschmutzungen werden innerhalb weniger Stunden bis Tage erledigt.“ Bis eine Straßenlaterne wieder leuchtet oder Dinge erledigt sind, die rechtlich anspruchsvoll seien, könne es unter Umständen Monate dauern.

Oft stellt sich auch heraus, dass die Stadt für die Angelegenheit gar nicht zuständig ist. Dann wird die Mitteilung weitergeleitet. Und die Behebung und die Wartezeit liegen damit nicht mehr in der Hand der Brucker Monteure und Bauhofmitarbeiter.

Sonderfall Elektro

Neben dem städtischen Schadensmelder gibt es inzwischen eine weitere Möglichkeit, um über Beschädigungen, Defekte und Verschmutzungen an Straßenlaternen, Trafo-Stationen und Kabelverteilerkästen zu informieren. Denn die Stadtwerke haben auf ihrer Internetseite ebenfalls einen Unterpunkt eingerichtet. Auf diesen verlinkt der Schadensmelder. So sind diese Fälle gleich an der richtigen Adresse, damit alles möglichst schnell wieder ordentlich ist.

Der Schadensmelder

ist auf der Internetseite www.fuerstenfeldbruck.de über die Rubrik „Brucker Stadtgespräche“ zu finden. Für Android-Geräte gibt es auch eine kostenlose App.