So gehen Vereine mit der Energiekrise um

Bewässerungsanlagen und Flutlichter brauchen viel Strom. © Metzler

Auch die Sportvereine leiden unter den hohen Preisen für Energie. Ihre Einnahmen sind gering, aber die Kosten für Strom, Wasser, Öl und Gas steigen kontinuierlich. Das erfordert ein Umdenken.

Landkreis – Beim SC Oberweikertshofen ist man fortschrittlich, schildert Vorstandsmitglied Martin Steininger. „Wir haben vier Plätze, zwei mit Halogen-Flutlicht, einen mit LED. Wenn unsere Freilufthalle fertig ist, reicht die geplante Photovoltaikanlage aus, um die Flutlichtanlagen mit Strom zu versorgen.“ Die Halogen-Anlage auf LED umzurüsten, würde aber pro Anlage 30 000 bis 40 000 Euro kosten. Was schon praktiziert wird, ist, dass die 2. und 3. Mannschaft auf einem Platz trainieren. Auch im Jugendbereich benutzen zwei oder drei Mannschaften einen Platz gleichzeitig zum Training. „Wir werden die Trainingszeiten so früh wie möglich legen, um das Flutlicht so spät als möglich einzuschalten“, so Steininger.

Zur Bewässerung der Plätze wird nach Fertigstellung der Freilufthalle das Regenwasser in einer Zisterne aufgefangen. „So werden wir mehr und mehr unabhängig und leisten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit bei der Energieversorgung.“

Die Flutlichtanlagen beim FC Aich sind inzwischen 20 Jahre alt, berichtet Präsident Gerhard Schuster. „Regelmäßig fällt ein Scheinwerfer nach dem anderen aus, und wir haben Schwierigkeiten, Ersatzteile zu bekommen.“ Erst vor zwei Wochen habe er mit der Stadt auch aus energiepolitischen Gründen ein Gespräch geführt. Die Umrüstung der drei Flutlichtanlagen auf LED sei ein wichtiges Thema, um die Stromkosten einzudämmen. Die Bewässerung der Plätze war in den vergangenen Jahren kein Problem, aber wird wohl zukünftig eines werden, meint Schuster. „Wir müssen halt Wege suchen, um über mehr Einnahmen die steigenden Kosten zu decken.“

Was überhaupt nicht mehr gehe, sei, dass man Spiele unter der Woche um 19 Uhr ansetze und bereits eine Stunde vorher schon das Flutlicht einschalte. „Da werden wir in Zukunft ganz genau drauf schauen.“ Auch bei der Beheizung des Vereinsheims werde man einen strengeren Maßstab anlegen. So müsse die Heizung an den Tagen, an denen das Vereinsheim nicht besucht wird, auch nicht laufen, beziehungsweise könne gedrosselt werden. Die auf dem Dach installierte Solaranlage wird für das Brauchwasser, Heizung und Warmwasser verwendet. „Das bringt schon etwas“, so Schuster.

SC Olching

Auch beim SC Olching wird die über 20 Jahre alte Flutlichtanlage in diesen Tagen auf LED umgestellt, berichtet Vizepräsident Roland Renn. Die Zuschüsse seien bewilligt, die Auftragsvergabe steht bevor. „Die Umrüstung bringt uns 68 Prozent Einsparung beim Strom. Wir haben jetzt noch acht Glühbirnen à 2000 Watt drin, die doch viel Strom benötigen“, sagt Renn.

Erst vor zwei Jahren habe man auch die Heizung im Vereinsheim erneuert. „Die stammte noch aus den 1970er-Jahren. Jetzt haben wir eine hochmoderne Gasheizung. Da konnten wir nicht ahnen, dass die Gaspreise so steigen“, sagt Renn. Man werde aber jegliche Möglichkeit nutzen, um Einsparungen zu erzielen.

Und wenn man einen gepflegten Rasenplatz haben will, der auch die Gelenke der Spieler schont, müsse man die Plätze wässern, so Renn. Da führe kein Weg vorbei. „Wir sind aber in der glücklichen Lage, einen eigenen Brunnen auf der Anlage zu haben.“

Als einen wichtigen Faktor bei der Energieeinsparung bezeichnet Olchings Vizepräsident Renn den Bau des Allwetterplatzes. „Dann müssen wir weniger bewässern, benötigen dafür keinen Rasenmäher und auch weniger Hallenzeiten und damit Heizkosten, denn wir können länger im Freien trainieren.“

