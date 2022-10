So gelingen die Kirchweihnudeln besonders gut

Von: Lisa Fischer

In der Landwirtschaftsschule präsentieren die Hauswirtschafts-Schüler stolz ihr gelungenes Schmalzgebäck. © mm

In vielen Orten wird am kommenden Sonntag traditionell Kirchweih gefeiert. Brauchtum ist in Bayern seit vielen Jahrzehnten, dass ein besonderes Schmalzgebäck an diesem Tag dargeboten wird: die Kirchweihnudel.

Puch – Dass die Süßspeise am Ende so aussieht, wie sie viele kennen, ist gar nicht so einfach. Die Studenten der Landwirtschaftsschule haben sich der kniffligen Aufgabe gestellt.

Jedes Jahr am dritten Sonntag im Oktober wird in Bayern traditionell die Kirchweih gefeiert. Früher war es üblich, dass die Dörfer separat das Fest begehen, also an dem Datum, an dem ihre Kirche einst geweiht wurde. Da der Weihtag jedoch nicht in jedem Dorf bekannt war – und weil die Feste in einigen Regionen sich aneinanderreihten oder sogar überschnitten – wurde in Bayern im Jahr 1866 der allgemeine Kirchweihtag im Oktober beschlossen. In einigen Gemeinden gibt es deshalb sogar zwei Kirchweih-Tage, denn sie feiern trotzdem auch an dem ihnen bekannten Weih-Tag ihrer Dorfkirche.

Traditionelles Gebäck trägt mehrere Namen

Zur Kirchweih gibt es neben deftigem Essen – meist Enten- oder Gänsebraten mit Knödel – traditionell Schmalzgebäck, die sogenannten Kirchweihnudeln. Aber auch die Süßspeise hat, je nach Region und Dorf, verschiedene Namen: So werden die Kirchweihnudeln auch als Auszogne, Kiartanudl, Küachal oder Kiachal bezeichnet.

In der Landwirtschaftsschule in Puch hat man sich im Unterricht dem Thema einfach unter dem Namen „Schmalzgebäck“ genähert. Unter Anleitung von Fachlehrerin Lisa Röhrl (27) haben sich die 16 Schüler in die Schulküche gestellt und drauf losgebacken. Und neben Krapfen und Quarkbällchen sind so auch viele, knusprige Kirchweihnudeln entstanden.

Gar nicht so einfach, wie die Hauswirtschafts-Schülerinnen Theresa Scharte (32) und Michaela Großmann-Neuhäusler (32) berichten. „Das schwierigste ist, dass beim Formen der Teig nicht reißt oder beim Wenden das Fett nicht in das Fenster läuft“, sagt Michaela Großmann-Neuhäusler.

Das „Fenster“ ist die große Krux

Mit „Fenster“ ist der hellere Teig in der Mitte der Kirchweihnudel gemeint. Dass das Kücherl mit dem dunkel-gebackenen, dicken Rand und dem Fenster nach dem ausbraten so entsteht, ist eine Kunst, weiß Lehrerin Lisa Röhrl. „Man zieht den Teigling auseinander, formt außen einen dicken Rand und in der Mitte soll er fast durchsichtig sein“, sagt die 27-Jährige. Daher stamme auch der Begriff „Fenster“.

Ist der Teigling ausgezogen – ohne zu reißen – lässt man ihn langsam in das heiße Fett gleiten. Früher war das Schweineschmal, erklärt die Fachlehrerin. Heutzutage nehme man in der Küche klassisch Butterschmalz. Wem das zu teuer ist, der könne mit Pflanzenfett verdünnen. „Aber Butterschmalz gehört schon dazu, denn es macht den Geschmack beim Schmalzgebäck aus“, sagt Lisa Röhrl.

Höchste Vorsicht gilt beim Wenden

Damit das Fenster entsteht, wird mit einem Schöpflöffel vorsichtig heißes Fett über den schwimmenden Teigling gegossen. „Dadurch hebt sich die Mitte und es bildet sich eine Kuppel“, erklärt die Fachlehrerin. Nun kommt der Kniff – das Wenden der Kirchweihnudel. „Wenn dabei Fett in das Fenster läuft, wird das Kücherl innen genauso dunkel wie außen.“

Im Unterricht in der Landwirtschaftsschule habe das Backen gut funktioniert, sagt Röhrl. „Es war schon wichtig zu sehen, wie der Ablauf ist und wie es geht“, sagt Schülerin Theresa Scharte vom Unglert-Hof in Puchheim. „Heuer an der Kirchweih wird’s gleich mal ausprobiert.“

Rezept und Tipps von der Landwirtschaftsschule

Kurz vor dem Kirchweihfest brutzelt es hierzulande in den Küchen. Traditionell werden zur Kirta Kirchweihnudeln gebacken. „Es ist eine Tradition, die die Familie zusammenbringt“, sagt Lisa Röhrl, Fachlehrerin an der Landwirtschaftsschule in Puch. Meist trifft man samstags in der Küche zusammen, um das Schmalzgebäck frisch zuzubereiten.



Wer sich heuer selbst ausprobieren will, für den hat Lisa Röhrl das Teigrezept aus der Landwirtschaftsschule aufgeschrieben: 1 kg Mehl, ½ TL Salz, 300 - 500ml Milch, 40g Hefe, 6 Eigelbe, 100-150g Butter, 100-150g Zucker, Schale von einer Bio-Zitrone.



Für die Zubereitung gibt die Fachlehrerin noch einige, wichtige Tipps: Den Teig gut kneten bei Verwendung von Weizenmehl – bei Verwendung von Dinkelmehl nur rasch zusammenkneten. Anschließend gut gehen lassen als Teig (1. Trieb). Danach kneten, auswellen, Teiglinge abstechen, Kugeln „schleifen“ und jeweils mit etwas Öl bepinseln. Geformt abdecken (Geschirrtuch oder Leinentücher und zusätzlich Folie) und noch einmal gehen lassen (2. Trieb), an einem warmer Ort.



„Wichtig für die Teiglinge ist, dass sie nicht ’übergehen’ dürfen“, sagt Lisa Röhrl. Außerdem dürfen die Teigbällchen keine Haut bekommen, weshalb man sie mit Öl bepinselt. Die Hobbybäcker sollten Mehl unter die Teiglinge geben, denn diese dürfen ebenso nicht auf der Unterlage ankleben.



Bei der Herstellung der Kirchweihnudeln ist laut der Fachlehrerin wichtig, dass mit gefetteten Fingern ein gleichmäßiger, nicht zu dünner Rand ausgeformt wird. „Je weicher der Teig, desto leichter gelingt das“, sagt Röhrl. Anschließend die Teiglinge vorsichtig ins heiße Fett gleiten lassen, für das Fenster mit Fett übergießen und wiederum vorsichtig wenden, damit kein heißes Fett in das Fenster gelangt.