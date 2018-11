Als die Revolution nach Bruck kam

Das Ende des 1. Weltkrieges und die Wirren der Revolution haben Fürstenfeldbruck vor 100 Jahren gebeutelt. Seit Jahren litt die Bevölkerung Hunger und kämpfte mit Mangelwirtschaft. Gefallene und Vermisste im hohen dreistelligen Bereich waren zu betrauern. Und nun bekämpften sich auch noch Rotarmisten und regierungstreue Truppen in der Region – teils mit Fäusten, teils mit Waffen.

Fürstenfeldbruck- Am 11. November 1918 wurde im Wald von Compiègne in Frankreich per Waffenstillstandsabkommen das Ende des 1. Weltkrieges besiegelt. Die Novemberrevolution sorgte in Deutschland für das Ende der Monarchie. Der Umsturz ging von Kiel aus. Dort meuterten Matrosen, die sich nicht mehr sinnlos verheizen lassen wollten. Am 4. November bildeten sie einen Arbeiter- und Soldatenrat.

Räte in Bruck

Die Revolution griff auf das gesamte Deutsche Reich über. In Bayern wurde König Ludwig III. abgesetzt. Der Sozialdemokrat Kurt Eisner rief am 8. November in München den Freistaat Bayern aus. Überall im Land wurden Arbeiter- und Soldatenräte sowie Bürger- und Bauernräte gebildet. Deren Hauptaufgabe war es, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. In Fürstenfeldbruck wurden unter Bürgermeister Otto Müller im Saal des Jungbräu am 28. November 1918 jeweils acht Bürger- und Bauernräte gewählt. Zuvor hatte der Brucker Bezirksamtmann Nibler als Reaktion auf den Vorstoß Kurt Eisners alle Bürgermeister, Geistliche und Lehrer zu einer Besprechung im Bichlerbräusaal einbestellt. Thema: Sicherheitsdienst und Demobilisierung.

Chaos im Lager

Was rund um die Novemberrevolution im Raum Fürstenfeldbruck passiert ist, haben insbesondere Stadtarchivar Gerhard Neumeier und Stadtrat Klaus Wollenberg aus den alten Unterlagen herausgearbeitet. „Es gibt im Stadtarchiv lediglich eine relevante Akte“, sagt Neumeier. Dennoch sind einige Ereignisse dokumentiert. Im Gefangenlager in Puchheim etwa, das noch bis 1920 bestand, herrschte mit Beginn der Revolution Chaos. „Das Lager befand sich in Auflösung: Gefangene flohen, Kompanieführer setzten sich mit der Kompaniekasse ab, Wachsoldaten verließen ihre Kommandos“, schreibt Wollenberg in: „Der Landkreis Fürstenfeldbruck“.

Mehr als die Unruhen machte der Bevölkerung der Mangel zu schaffen. Besonders Lebensmittel waren knapp.

Bezirksamt gestürmt

Am 21. Februar 1919 erschoss in München Anton Graf von Arco, Valley Kurt Eisner. Zu Ehren des Ermordeten organisierten die Fürstenfeldbrucker eine Woche später eine Demonstration. Im Anschluss stürmten acht Bewaffnete das Bezirksamt am Marktplatz. Sie forderten vehement die Absetzung des Bezirksamtmannes Nibler. Als dieser sich weigerte, zogen die Eindringlinge wieder ab. Im Vorfeld verteilte das Bezirksamt Waffen an örtlichen Bauern, um Plünderungen zu verhindern. Zu einer Entwaffnungsaktion, wie vom Brucker Arbeiterrat beantragt, kam es nicht.

Die Roten kommen

Durch den Tod Eisners entstand ein Machtvakuum. Am 7. April 1919 wurde vom Zentralrat der bayerischen Republik und dem Revolutionären Arbeiterrat in München die bayerische Räterepublik verkündet. In Fürstenfeldbruck sahen die bewaffneten Bauern trotz des Vorfalls im Bezirksamt keine Veranlassung, „gegen den roten Terror in einigen Gemeinden des Bezirkes Fürstenfeldbruck einzuschreiten“, so Klaus Wollenberg.

Als sich jedoch am 16. April 1919 Rotarmisten vor Dachau sammelten, reagierte man in Fürstenfeldbruck. Regierungstreue Soldaten stellten an der Treppe des alten Rathauses ein Maschinengewehr auf. Tatsächlich hielt gegen 23 Uhr ein LKW mit 25 Bewaffneten auf dem Marktplatz. Sie verlangten einen Übertritt des Marktes Bruck zur Räteregierung. Nach Verhandlungen mit den Arbeiter- und Soldatenräten gestand man dem Ort Neutralität zu. Die Rätetruppe machte das „Lamplzimmer“ im Marthabräu zu ihrem Hauptquartier.

Fünf Tage später, am Ostermontag, fielen rund 100 Rotarmisten unter dem Kommando von Johann Seidl von Roggenstein kommend in Bruck ein. Sie besetzten erst den Bahnhof und die Unteroffiziersschule im Kloster Fürstenfeld – später den ganzen Ort. Die Roten quartierten sich auch in Wirts- und Privathäusern ein. Um Blutvergießen zu verhindern, verhandelten Bürgermeister Müller und Arbeitsratsvorsitzender Bergmann im Marthabräu mit Seidl.

Rauferei im Cafè

Trotzdem zettelten junge Rotgardisten im Cafè Brameshuber eine Rauferei an. In Olching wurden zum Spaß Bäume mit Handgranaten gesprengt, auf der Augsburger Straße in Fürstenfeldbruck Schießübungen durchgeführt. Die Brucker Zeitungen, wie das „Fürstenfeldbrucker Wochenblatt“, standen bis 29. April unter der Zensur des Bezirksarbeiterrates.

Vertreibung der Roten

Am 30. April setzten sich von Mammendorf her regierungstreue württembergische Hilfstruppen unter Graeter in Bewegung, um die Roten Truppen aus Bruck zu vertreiben. Gegen fünf Uhr soll bei Puch der erste Schuss auf die Rotarmisten gefallen sein. Weil die Schüsse allen Anschein nach absichtlich zu hoch abgegeben wurden, kam es im Ortskern lediglich zu Sachschäden, etwa an den Dächern des Marthabräukellers sowie des Krankenhauses. „Bald konnten die württembergischen Truppen die Rotarmisten zurückdrängen und den Bahnhof sowie die Kaserne in Fürstenfeld besetzen“, so Archivar Neumeier 2012 in seiner Serie über die Weimarer Republik. Die Rotarmisten flohen über Emmering und Puchheim Richtung München. Fünf russische Soldaten aus dem Gefangenenlager Puchheim, die an der Besetzung Brucks beteiligt waren, wurden erschossen. Ebenso der Matrose Vogel und Feldwebel Müller, Vorsitzender des Soldatenrates.

Ruhigeres Fahrwasser

Erst Mitte 1919 begann sich das politische Leben in Fürstenfeldbruck zu normalisieren. Am 3. Mai lud Bürgermeister Müller zu einer Versammlung aller Stände und Parteien ein. Bei den Kommunalwahlen am 15. Juni 1919 wurde Leonhard Plonner zum Bürgermeister gewählt. Die Fürstenfeldbrucker kämpften danach noch lange mit den Auswirkungen des Krieges. Bis 1925 musste der Bezirk noch in 759 Fällen Zusatzrenten zahlen, die sich unter anderem an Schwerkriegsbeschädigte oder Witwen richteten. Die Sachschäden beliefen sich, wie der Magistrat im Juni 1921 berichtet hat, auf rund 4 350 Mark.

Schlagzeilen vor 100 Jahren

Der 1. Weltkrieg und seine Nachwirkungen dominierten auch die Schlagzeilen. Das „Fürstenfeldbrucker Wochenblatt“ berichtete von Kriegsschauplätzen, vom Umsturz in Bayern und den Waffenstillstandsverhandlungen. Aber auch das lokale Geschehen riffen die Zeitungsmacher auf.

Berichtet wurde unter anderem über die Rückkehr der ersten Feldtruppen am 19. November 1918 oder über 48 Kriegsopfer aus der Abtei St. Ottilien am 23. November.

Auch die Befehle des Arbeiter- und Soldatenrates wurden publiziert. In der Bekanntmachung vom 12. November heißt es unter anderem: „Alle hier ankommenden Personen, ob Militär oder Zivil haben sich, wenn sie auch nur eine Nacht bleiben wollen, vorerst beim Soldatenrat Fürstenfeldbruck zu melden mit Ausweis ihrer Nationale“.

Versammlungen, wie die Volksversammlung im Jungbräu am 26. November, sowie die Wahl des neuen Landrats Lampl am 30. November waren ebenfalls Thema im „Wochenblatt“. Eine wichtige Rolle spielte die Information über den Stand der Lebensmittelversorgung. Nachrichten wie die Erhöhung der Brotration am 28. November gaben der hungerleidenden Bevölkerung Hoffnung. Seit Oktober 1918 wütete zudem eine Grippewelle. Nicht nur das Gefangenenlager Puchheim, auch Maisach, Überacker, und Biburg waren besonders schwer betroffen, wie am 19. Oktober zu lesen ist.

