Sternchen oder nicht: So halten es die Rathäuser mit dem Gendern

Von: Tobias Gehre

Wie spricht und schreibt man geschlechtergerecht? Neuester Trend ist das so genannte Gender-Sternchen. © Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Gendern, also die geschlechtergerechte Sprache, ist hoch umstritten. Wissenschaftler sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Viele sind davon aber genervt.

Fürstenfeldbruck – Im Allinger Rathaus wird deshalb nicht mehr gegendert. Ein Vorbild für andere Kommunen?

„Wir haben festgestellt, dass die Zuhörer und Leser von dem ausgiebigen Gendern eher genervt sind, als dass sie es befürworten. Es stört beim Zuhören und es stört den Lesefluss.“ So begründet Allings CSU-Bürgermeister Stefan Joachimsthaler seine Entscheidung, das Gendern im Rathaus zu verbieten.

Olching setzt auf das „Binnen-I“

In vielen anderen Rathäusern setzt man aber weiterhin darauf. So teilt etwa die Stadt Olching mit, das Gendern im Mitteilungsblatt, bei Pressemitteilungen und auf der Internetseite beizubehalten. Dabei werde das so genannte Binnen-I verwendet – also etwa „BürgerInnen“. In mündlichen Reden und Grußworten komme die weibliche und männliche Anrede vor – etwa bei „Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger“.

Die Stadt betrachte geschlechtergerechte Sprache in ihren Publikationen als wichtigen Aspekt, um die im Grundgesetz verankerte Gleichbehandlung der Geschlechter zu beachten.

Auch im Puchheimer Rathaus setzt man auf gendergerechte Formulierungen. „Wenn dies nicht durch Formulierungen wie „Teilnehmende“ oder „Bürgerinnen und Bürger“ zu lösen ist, wird der Gender-Doppelpunkt verwendet“, teilt eine Sprecherin mit. Im Vordergrund stehe aber die Lesbarkeit und Sinnhaftigkeit der Texte.

Das Gender-Sternchen kommt hingegen in der Gröbenzeller Verwaltung zum Einsatz. „Da uns im Gröbenzeller Rathaus das Thema Gleichstellung sehr wichtig ist, gehen wir beim Gendern mit, um ein Signal zu setzen“, erklärt eine Sprecherin. An diesem Vorgehen gebe es auch Kritik aus der Bevölkerung. Speziell bei jüngeren Menschen komme die geschlechtergerechte Sprache aber gut an. So könne etwa in Bewerbungsgesprächen festgestellt werden, dass jüngere Bewerber selbst so sprächen. Fazit: „Je jünger die Leute, desto selbstverständlicher ist das Gendern.“

Männliche und weibliche Form

In Fürstenfeldbruck hat der Stadtrat beschlossen, dass die Geschäftsordnung die männliche und weibliche Form abbilden soll. Zudem sollen die Satzungen der Beiräte gendergerecht formuliert sein. Nach außen achte man in Publikationen, Flyern oder auf Plakaten auf eine gendergerechte Sprache, so eine Sprecherin. Ein Hintertürchen hält man sich aber offen – in Form eines Zusatzes: „Die gewählte Schreibweise mit männlichen Bezeichnungen umfasst auch alle weiteren Bezeichnungen. Aus Gründen der Leserfreundlichkeit verzichten wir auf die gesonderte Schreibweise.“

Der liberale Eichenauer Bürgermeister überlässt es den Angestellten im Rathaus, ob sie gendern oder nicht. „Mir persönlich ist aber die melodische Folge der Sprachnutzung wichtig“, erklärt Rathaus-Chef Peter Münster.

Ähnlich sieht das der Türkenfelder Bürgermeister. „Wir verzichten im Sinne des flüssigen Lesens von Texten auf Gender-Sternchen und Groß-Schreibungen“, teilt Emanuel Staffler mit. Man arbeite mit Anreden wie „Bürgerinnen und Bürger“.

Moorenweis gendert nicht

Ganz auf Allinger Linie ist man im Moorenweiser Rathaus. „Bei uns im Rathaus wird nicht gegendert“, teilt die Verwaltung mit. Man komme gut ohne aus.

So sieht das auch Emmerings Bürgermeister Stefan Floerecke. In seinem Rathaus sei noch nie gegendert worden. „Meiner Meinung nach sollte geschlechterneutral kommuniziert werden, ohne dabei zwangsweise unsere Sprache völlig zu verändern.“

Kurz und knapp antwortet Egenhofens Bürgermeister Martin Obermeier auf die Frage nach dem Gendern in seinem Rathaus: „In der Gemeindeverwaltung Egenhofen werden die bisher üblichen Anreden verwendet.“

