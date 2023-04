Unterstützung aus der Luft: So hilft eine Drohne der Wasserwacht

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Nach der Einweisung der ausgebildeten Drohnenpiloten können sie das neue Gerät bei Einsätzen der Wasserwacht steuern. Das erleichtert die Suche nach Personen. © wasserwacht

Die Wasserwacht setzt bei der Personensuche auf Hilfe aus der Luft: Eine Drohne soll Vermisste schneller aufspüren. Wie gut das klappen kann, bewies das Gerät schon vor dem Kauf – und sprengte gleich mal eine Übung.

Fürstenfeldbruck – Telekamera, Weitwinkelkamera, Wärmebild und Nachtflugfähigkeit: Das neuste Gadget im Portfolio der Brucker Wasserwacht kann sich sehen lassen. Die Drohne ist vielseitig einsetzbar. Die Ehrenamtler des Roten Kreuzes, das die Wasserwacht betreut, können sich einen Überblick auf ihren Einsätzen verschaffen, Personen suchen, Retter zu Wasser besser koordinieren, Einbruchstellen im Eis erkennen und bei Hochwasser Menschen aufspüren, die auf eine Evakuierung warten.

Fünf Einsätze

Fünfmal war die Drohne bereits im Einsatz. Unter anderem bei einer Personensuche im Kreis Dachau. Und sie unterstützte mehrmals die Polizei, teils weil die Witterung für einen Helikopter-Einsatz zu schlecht war. Das liege daran, dass sich Nebel oft auf einer Höhe von rund 100 Metern festsetze, erklärt Florian Heininger, der technische Leiter der Wasserwacht Fürstenfeldbruck. Hubschrauber müssten dann häufig am Boden bleiben. Die Flughöhe der Drohne liege aber darunter, sodass sie in solchen Situationen eingesetzt werden könne.

Ein weiterer Pluspunkt sei der Preis. Die Anschaffung der neuen Drohne habe rund 10 000 Euro gekostet. Zudem lässt sich eine Drohne bei einem Schaden vergleichsweise schnell wieder in Stand setzen. Man habe extra ein gängiges Modell gekauft, für das sich im Bedarfsfall leicht Ersatzteile beschaffen lassen.

Übung wird zum Test

Dass die Wasserwachtler auf die Drohne gekommen sind, war eher Zufall: Vor einigen Jahren stand eine klassische Personensuche auf dem Trainingsplan. Das Szenario war vorbereitet, die Retter bereit loszulegen. Da packte einer von ihnen seine private Kameradrohne aus. Einfach um mal auszuprobieren, ob er damit eine vermisste Person finden könnte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Der hat uns die Übung in 30 Sekunden kaputtgemacht“, erzählt Florian Heininger und lacht. Zu absurd war die Situation damals. „Schwimmen und Tauchen – vorbei.“ Umsonst war die geplatzte Übung trotzdem nicht: Man sei sich dem Mehrwert von Drohnen bei Rettungsaufgaben bewusst geworden, erzählt der 35-jährige Brucker. Damit war die Anschaffung beschlossen.

60 Stunden Ausbildung

Im Spätherbst 2019 bekamen die Wasserwachtler ihre erste eigene Drohne für Rettungseinsätze. Damals habe der Fokus noch auf der optischen Suche gelegen – also darauf, sich von oben einen Überblick zu verschaffen. „Ohne Schnickschnack“, sagt Florian Heininger. Aber ähnlich wie bei Smartphones könne man nach zwei bis drei Jahren von veralteter Technik sprechen. Einige andere Rettungsdienste in der Umgebung hätten Drohnen mit Infrarot, Nachtsicht und Lautsprecher angeschafft. Es war also an der Zeit für einen „Quantensprung“. Und den haben die Brucker Wasserwachtler mit der Neuanschaffung nun getan.

Um sie zu steuern, müssen die Ehrenamtler nach der Rettungsschwimmer- und Sanitätsausbildung noch die rund 60 Stunden umfassende Schulung zum Drohnenpilot in Angriff nehmen. „Damit sie sich dabei voll auf das Fliegerische und Flugrechtliche konzentrieren können“, erklärt Heininger. Denn die Rettungskräfte dürfen auch in sensiblen Bereichen fliegen. Derzeit seien acht Rettungskräfte berechtigt, die Drohne im Einsatz zu steuern. Weitere sechs befänden sich in Ausbildung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.