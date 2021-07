So kam es zum Stromausfall in Bruck

Stadtwerke

In Teilen Brucks ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke erklären, warum.

Fürstenfeldbruck - Um 17.55 Uhr gingen am Dienstag die Elektrogeräte aus. Bis 18.45 Uhr kam es zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck Mitte. Rund 3000 Haushalte, insbesondere in der Philipp-Weiß-Straße, Kurt-Schumacher-Straße und Ganghoferstraße blieben für 45 Minuten ohne Strom, wie die Stadtwerke berichten. Der Notdienst der Stadtwerke Fürstenfeldbruck war sofort vor Ort und konnte die Störung vollständig beheben.

Ausgelöst wurde dies, nach aktuellem Kenntnisstand, durch einen Defekt in einem Leistungsschalter in Umspannwerk Puch. Durch die Redundanz im Stromnetz der Stadtwerke Fürstenfeldbruck erfolgte die Stromversorgung schnellstmöglich.