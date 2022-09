So könnte der Aumühlen-Platz bald aussehen

Von: Ingrid Zeilinger

So soll der Platz vor der Stadtbibliothek aussehen: Eine Künstlerin hat den Vorschlag eines Bürgers weiter entwickelt und geplant. Nun wird das Werk aufgemalt. © studiod*luxe

Der Bereich vor der Stadtbibliothek wird vorübergehend zu einem begehbaren Labyrinth. Dieser Vorschlag eines Bürgers hat eine Jury am meisten überzeugt und wird nun umgesetzt. Am Autofreien Sonntag wird gemalt.

Fürstenfeldbruck – Für die Umgestaltung des Bereichs Aumühle/Lände wurde ein städtebaulicher Prozess angestoßen. In diesem Rahmen konnten die Bürger im vergangenen Sommer in einem achtwöchigen Beteiligungsprozess Ideen einreichen. Denn der Bereich vor der Aumühle soll – auch zur Verkehrsberuhigung – schon jetzt für die Übergangsphase gestaltet werden. Hierzu hatte die Stadtverwaltung unter anderem eine Malstation in der Bibliothek aufgebaut und an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden am Parking Day sowie dem Lastenradrennen Skizzen und Zeichnungen der Brucker eingesammelt.

Insgesamt wurden 31 Skizzen und vier Wortbeiträge eingereicht. Eine von der Stadt beauftragte Künstlerin hat die Ideen weiterentwickelt und adaptiert, um das zukünftige Straßenkunstwerk dieses Jahr tatsächlich umzusetzen. Die Ergebnisse können auf der Internetseite „Brucker Stadtgespräche“ eingesehen werden.

Am meisten hat laut Stadtverwaltung der Beitrag eines begehbaren Labyrinths überzeugt, da so neben der Gestaltung vor allem ein multifunktionaler Platz mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten inmitten der Stadt entsteht.

Da die Vorschläge anonym abgegeben worden sind, möchte die Stadt die Künstlerin oder den Künstler ausfindig machen. Denn dieser soll zum Pinsel greifen können, wenn sein Kunstwerk im Rahmen Autofreien Sonntags am 11. September von 13 bis 16 Uhr aufgemalt wird. Auch andere Bürger können mitmachen, müssen sich aber bis 9. September per E-Mail an mobilitaet@fuerstenfeldbruck.de anmelden. Es gibt kostenlose Getränke und Snacks für alle, die aktiv mitmachen, so die Stadt.

Offiziell eingeweiht wird der umgestaltete Bereich im Rahmen des Aumühlenfestes am Sonntag, 18. September, um 13 Uhr. Das Fest ist für die Helfer und Mitstreiter der Mobilitätswoche, die im vergangenen Jahr einen Preis gewonnen hat, gedacht und wird auch durch das Umweltbundesamt unterstützt und dauert von 11 bis 16 Uhr. Es gibt Musik, Straßenspiele, Theater, Lastenrad-Probefahrten, Führungen durch das Start-Up-Zentrum Ampersite (11.30 und 14 Uhr, Anmeldung per E-Mail an mobilitaet@fuerstenfeldbruck.de) und kulinarische Angebote. Weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite www.mobilitaetswoche.bayern.

