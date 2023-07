Altstadtfest in Fürstenfeldbruck: Massenweise Besucher machen gut gelaunt Party

Selbst das Wetter schreckte am Freitag niemanden ab

Von anfänglich schlechten Wetterbedingungen ließ sich offensichtlich niemand die Partylaune verderben: Massenhaft Besucher strömten auf das Brucker Altstadtfest.

Fürstenfeldbruck – Obwohl der Wettergott es am ersten Abend nicht sonderlich gut mit Fürstenfeldbruck meinte, kamen bereits am Freitagabend zahlreiche Besucher zum Altstadtfest. Und auch am zweiten Abend waren die Straßen gefüllt mit tanzenden und feiernden Leuten.

+ Kamen gut an: Die Oktoberfest-Band Sauwuid rockte die Bühne. © Peter Weber

Unter diese mischten sich Renate Gerk und Ilse Hamacher, die vor allem die Bands gut fanden. „Es ist einfach immer wieder schön hier. Man trifft viele Leute beim Rumgehen“, sagte Hamacher. Auch Renate Gerk war begeistert: „Die Musik ist toll. Die Band Sauwuid ist wirklich super.“

Der EV Fürstenfeldbruck kümmerte sich um die Bar am neuen Rathaus. Spieler Joseph Stadler und der Vorsitzender Felix Paul sind gleicher Meinung: Das Wetter schreckte die Gäste nicht ab. „Wir sind sehr zufrieden. Es ist wirklich sehr voll hier“, sagte Felix Paul.

Beim Altstadtfest trifft man viele bekannte Gesichter

Joseph Stadler ist sehr gerne am Altstadtfest. „Man sieht viele bekannte Gesichter. Viele Leute, die man eigentlich nur einmal im Jahr am Altstadtfest trifft.“ So herrschte bei den Eishockeyspielern zwischen Aperol und Cocktails reger Betrieb.

Die Paare Sabine und Andreas Nappi sowie Sigi und Edith Joschko hatten sich auf dem Altstadtfest getroffen. Für die Freunde gab es gebratene Nudeln, Pizza sowie Pommes. Anschließend machten sie sich auf den Weg an die Cocktailbar.

+ Lobten die tolle Atmosphäre: Sabine und Andreas Noppi mit Sigi und Edith Joschko. © Peter Weber

„Ich würde schon sagen, dass das Altstadtfest für mich das Fest des Jahres in Bruck ist“, sagte Sigi Joschko. Er findet vor allem die Atmosphäre in diesem Jahr besonders toll. „Es ist einfach für Jung und Alt etwas dabei“, erklärt Edith Joschko. Besonders freuen sich die Vier auf die Band Reload auf der Bühne des Cafe Central.

Und auch bei den Footballern Fursty Razorbacks waren zahlreiche Gäste. Die Schlange, um einen Burger zu erhalten, war zwischenzeitlich extrem lang. Knapp 50 Helfer packten mit an, wo es nötig war. Sie verkauften um die 2000 Burger.

+ „Die Musik ist toll“: Renate Gerk und Ilse Hamacher waren begeistert von den Bands © Peter Weber

Vorsitzender Lukas Dorhmann ist begeistert. „Ich finde es sehr schön, zu sehen, dass Leben in Bruck ist. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Verkauf. Es freut einen einfach immer, wenn die Leute anschließend noch einmal kommen, um dir zu sagen, wie gut ihnen der Burger geschmeckt hat.“ Spaßeshalber wird der Burger von den Sportlern als „berühmtester Burger der Stadt“ bezeichnet. „So ein Stand ist zwar viel Arbeit, aber es ist immer wieder schön, mit so vielen Leuten in Berührung zu kommen“, so Dohrmann.

Auch die zahlreichen Aufführungen waren ein Highlight für die Besucher. So gab es unter anderem einen Showtanz der Children of Dance der Faschingsfreunde FFB, Kims Kindertanz zeigte eine Performance mit 100 Kindern aus 26 Nationen, dazu kamen Aufführungen der Cheerleader der Fursty Razorbacks und eine Tanzeinlage des Brucker Tanzstudios. Auf den vielen Bühnen spielten Bands wie Sauwuid, Manyana oder Hardy´s Band.

+ Um die 2000 Burger verkauften die Fursty Razorbacks und waren bestens gelaunt bei der Zubereitung. © Peter Weber

Manch einer war auch beruflich hier: Tobi Reimer aus Aich arbeitet beim 25. Altstadtfest als Techniker. Außerdem ist er Teil des Technikteams der Wiesnband Sauwuid.

Es sei schon viel Arbeit, räumt er ein. Aber es lohne sich. „Es macht wirklich viel Spaß, so viele Leute zu treffen und sie Feiern und Spaß haben zu sehen.“

Antonia Plamann