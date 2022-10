So rüstet sich die Stadt für den Blackout

Von: Ingrid Zeilinger

Das neue Feuerwehrhaus an der Flurstraße ist noch nicht in Betrieb, da noch Restarbeiten laufen. Aber es könnte im Falle eines Stromausfalls über die Photovoltaikanlage auf dem Dach autark versorgt werden. © Weber

Die Stadt Fürstenfeldbruck rüstet sich für einen möglichen Blackout. Das Rathaus wird zentrale Anlaufstelle für die Bürger. Auch Feuerwehr und Bauhof haben Notpläne erarbeitet. Wichtig ist den Beteiligten eine Botschaft an die Bürger: Es gibt keinen Grund zur Panik.

Fürstenfeldbruck – Im Rathaus hat man einen Krisenplan erarbeitet. „Wir lehnen uns nicht zurück und schauen, was die anderen machen“, sagte OB Erich Raff im Stadtrat. Flächendeckende Blackouts stuft das Innenministerium als unwahrscheinlich ein. Nach einem Stresstest gehe man eher von stundenweisen Stromausfällen aus. Der Zeitraum, in dem Teile Deutschlands ohne Versorgung sein könnten, wird auf maximal 72 Stunden eingeschätzt, erklärte Christian Kolb, Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Rathaus als Zentrale

Daher richtet die Stadt ihre Maßnahmen auf drei Tage aus. Ein Krisenstab unter Leitung des OB wurde eingerichtet, dem Personal aus Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerservice und anderen wichtigen Ämtern angehören. Dieser hält Kontakt zu Polizei, Feuerwehr, Bauhof, Rettungsorganisationen und Katastrophenschutzbehörden.

Zentrale Anlaufstelle im Fall eines Blackouts ist das Rathaus. Ein Notstromaggregat stellen die Stadtwerke bereit. In der Verwaltung erhalten die Bürger Informationen und können Notrufe tätigen. Dafür sollen fünf Satellitentelefone angeschafft werden. Markus Droth (FW) fragte, ob man auch im Stadtteilzentrum West eine Anlaufstelle schaffen kann. Dann benötige es auch ein Notstromaggregat, entgegnete Raff.

Die Wasserversorgung ist laut Stadtwerken für mindestens 30 Tage sichergestellt. Bei der Entsorgung könne das Klärwerk auf Grundlastbetrieb umgeschaltet werden. Der Bauhof hat sich Gedanken gemacht, um einsatzbereit zu sein. Es werden Treibstoffreserven gebildet. Denn der Winterdienst muss gewährleistet sein, damit auch Feuerwehr und Krankenwagen durchkommen.

Feuerwehr rüstet sich

Wenn im Krisenfall Menschen zu den Feuerwehren kommen, könne man informieren, aber nicht betreuen, sagte Stadtbrandmeister Manuel Mai. Denn die Brandhelfer werden im Dauereinsatz sein. Die Wehr hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet und wird ein Konzept erarbeiten, dass sie auch auf die Ortsteilwehren umlegen kann.

Die größte Herausforderung: „Das Einsatzaufkommen wird drastisch steigen“, sagte Mai. Ohne Ampeln kracht es öfter an den Kreuzungen, bei Kerzenschein drohen viele Zimmerbrände. Und bei einem Blackout stehen auch die Aufzüge still. Wie viele es im Stadtgebiet gibt, sei unklar. „Man geht davon aus, dass es ein bis zwei Tage dauern wird, alle Leute aus Aufzügen zu befreien.“

Die Feuerwehr wird mit Schichtplänen arbeiten. Verpflegung und Schlafmöglichkeiten müssen noch bereitgestellt werden. Da der Digitalfunk auch zusammenbreche, würden im Landkreis analoge Geräte reaktiviert, berichtete Mai. Er empfehle Satellitentelefone auch für die Feuerwehren.

Das Feuerwehrhaus an der Landsberger Straße ist über ein Notstromaggregat versorgt, das zweite an der Flurstraße wäre nur 24 Stunden gesichert und benötige einen zusätzlichen Tank. Positiv: Die Photovoltaikanlage auf dem Dach könne die Versorgung mit Notstrom für den Tag abdecken – und auch das Haus heizen. Nur die Wache an der Landsberger Straße verfügt über eine Gasheizung, der Rest nutzt Erdwärme. Daher wird über den Kauf von Dieselheizungen und eine mobile Tankstelle nachgedacht. „Wir planen alle Maßnahmen so, dass sie später für den Regelbetrieb nutzbar sind“, betonte Mai.

Flyer für die Bürger

Mit einem Flyer will die Stadt Tipps für den Ernstfall an die Bürger weitergeben. „Wir wollen auf der einen Seite vorbereitet sein, aber auf der anderen Seite nicht beunruhigen“, betont Katastrophenschutzreferent Andreas Lohde (CSU). Ruhe bewahren lautet die zentrale Botschaft: „Der Fall eines Blackouts soll keine Panikhaltung verursachen“, sagte Philipp Heimerl (SPD). Die Netzbetreiber würden, wenn die Stromversorgung nicht mehr aufrecht zu erhalten sei, entscheiden, welche Trafostationen abgeschaltet würden, sagte Christian Götz (BBV). „Es kommt also mit gewissem Vorlauf.“

Der Krisenplan wird ständig fortgeschrieben, erklärte Kolb. Anregungen aus dem Stadtrat – von Markus Droth (FW) etwa, die Stromversorgung von medizinischen Geräten sicherzustellen und ein Spontanhelfer-Netzwerk zu bilden – werden aufgenommen und geprüft.

