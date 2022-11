Generalsanierung: Erlöserkirche startet ein Mammut-Spendenprojekt

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Der Hochaltar bleibt, aber die Bestuhlung in den vorderen Reihen der Erlöserkirche wird flexibel sein. Dekan Markus Ambrosy (l.) und Architekt Thomas Neumeister präsentierten die Sanierungspläne. © max-joseph kronenbitter

Offizieller Startschuss für ein Mammut-Spendenprojekt der evangelischen Kirchgemeinde: Für die Generalsanierung der Erlöserkirche am Stockmeierweg will die Pfarrei eine Dreiviertelmillion Euro Spenden sammeln. Bis zum 100. Jubiläum der Kirche im Jahr 2027 soll alles fertig sein.

Fürstenfeldbruck – Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer aus prominentem Mund eröffnete die Gemeinde die Spendenaktion zur Kirchenrenovierung. Die emeritierte Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler unterstrich die Bedeutung des Gotteshauses als lebendiges Zeugnis der Vergangenheit und gleichzeitig als Ort für die Zukunft, als Ort der Zuflucht und Geborgenheit ohne Kuschelecke zu sein. Doch dieses verlässliche Zuhause braucht Hilfe.

Reich an temporären Kunstinstallationen (derzeit ist eine Engel-Ausstellung zu erleben) aber ziemlich duster und an einigen Ecken (Elektrik) – so präsentiert sich derzeit die Erlöserkirche am Stockmeierweg. Um der Gemeinde und potenziellen Sponsoren eine Vorstellung zu geben, wie das Gotteshaus nach der Sanierung aussehen soll und folglich für was konkret gespendet werden soll, luden Dekan Markus Ambrosy und Pfarrer Valentin Wendebourg nach dem Gottesdienst in den Gemeindesaal ein.

Den Auftakt bildete ein von Tom Blum produzierter Trailer, der die Notwendigkeit der Sanierung nahebringen sollte. „Die Idee, die Kirche zu renovieren, ist 20 Jahre alt, aber passiert ist nichts“, brachte Dekan Markus Ambrosy die Situation auf den Punkt. Vor knapp zwei Jahren entstand immerhin ein erster Vorentwurf für eine Renovierung. Architekt Thomas Neumeister aus Landshut setzte dabei eine Grundforderung der Kirchengemeinde um: Die Kirche muss heller werden. Aber nicht nur das, eine weitere Forderung von Teilen der Kirchenverwaltung war, vor allem den Altarraum vom „alten Glump“ weitestgehend leer zu räumen.

Wie auf der ersten Variante zu sehen war, die der Architekt vorstellte, sollte sogar die in der evangelischen Theologie heute noch so wichtige Kanzel entfernt werden. „Das geht natürlich gar nicht“, stellte die für Architektur und Denkmalpflege zuständige Kreisheimatpflegerin Susanne Poller im Tagblatt-Gespräch fest. Die ab 1925 unter dem Architekten German Bestelmeyer als „feste Burg“ konzipierte Kirche stelle mittlerweile ein Einzeldenkmal dar, deren Ausstattung größtenteils noch aus der Entstehungszeit stamme. Diese im Rahmen einer Sanierung zu erhalten sei – trotz intensiver Verstrickungen des Architekten in nationalsozialistische Ziele – unabdingbar, so Poller.

Das Spannungsfeld zwischen dem museal-konservierenden Denkmalschutz und einer modernen Kirche beschäftigte die Kirchenverwaltung intensiv. „Es war ein schwieriger Prozess und sehr evangelisch“, fasste Dekan Ambrosy diplomatisch die vergangenen Monate zusammen. In diesen entstanden sechs weitere Varianten.

Die derzeit aktuelle, siebte Variante belässt Hochaltar und Kanzel und sieht eine flexible Bestuhlung vorne, sowie seitlich einen behindertengerechten Eingang vor. Die geforderte Helligkeit soll sowohl durch einen frischen, weißen Anstrich, als auch durch eine Beleuchtung der Gewölbetonne mit vielen LED-Lichtern sichergestellt werden. „Das ergibt einen völlig neuen Raumeindruck“, verspricht Architekt Thomas Neumeister. Vorgeschlagen ist, einen Künstlerwettbewerb für die Prinzipalien, also Ambo, Altar und eventuell Taufstein, auszuloben.

Der Trailer zeigte auch die Geschichte der am 3. April 1927 eingeweihten Erlöserkirche. „Bei der Hyperinflation im Jahr 1923 war das für den Kirchenbau ersparte Geld auf einmal wertlos – und doch haben unsere Vorfahren es geschafft, wenige Jahre später die Kirche zu bauen“, sagte der Dekan. „Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir heute die für die Sanierung notwendigen 750 000 Euro auch zusammenbringen“.

Die ersten 20 000 Euro sind schon beisammen und dank basisdemokratischer Abstimmung ist auch der konkrete Verwendungszweck bereits gefunden: Bei der Bestuhlung soll „der Italiener“ angeschafft werden. Der feierliche Abschluss der umfassenden Kirchensanierung steht ebenfalls schon fest und die Regionalbischöfin hat sich den Termin schon notiert: am 3. April 2027, pünktlich zum 100. Geburtstag der Erlöserkirche.

