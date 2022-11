So viel Strom verbraucht das Eisstadion in Fürstenfeldbruck

Von: Thomas Steinhardt

Die Eiserzeugung unter freiem Himmel verbraucht bei warmem Wetter wie in diesen Tagen sehr viel Strom. © archiv

Das Eis im Brucker Stadion wird mit Hilfe von Strom erzeugt. Aber wie viel verbraucht die Eismaschine eigentlich? In Zeiten der Energiekrise stellt sich diese Frage natürlich verstärkt.

Fürstenfeldbruck – Die Erzeugung des Eises im offenen Stadion in Bruck verbraucht in den Wintermonaten etwa soviel Strom wie 65 durchschnittliche Haushalte im ganzen Jahr. Die Kosten fürs Eis dürften bei etwa 100 000 Euro liegen.

Gerade am Anfang der Eissaison läuft die Maschine 24 Stunden am Stunden am Tag. Das berichtet eine Sprecherin der Brucker Stadtwerke auf Nachfrage. Bei Temperaturen wie in der vergangenen Woche verbraucht die Eiserzeugung so um die 3600 Kilowattstunden am Tag.

Bei sinkenden Temperaturen geht der Energieverbrauch entsprechend zurück. „Wir rechnen mit 130 Tagen in der Durchschnittslast“, sagt die Sprecherin. Die Durchschnittslast liegt in den etwa vier Monaten der Saison dann bei etwa einem Drittel des Spitzenaufkommens.

45 Cent

Insgesamt rechnet man bei den Stadtwerken damit, dass das Eis im Stadion in einer Saison 230 000 Kilowattstunden verbraucht. Wenn man von einem Preis von 45 Cent je Kilowattstunde ausgeht, kommt man auf die Kosten von rund 100 000 Euro.

Nicht gegengerechnet sind Einnahmen der Stadtwerke. Insgesamt sei preislich von Seiten der Brucker Stadtwerke sehr viel Unterstützung und guter Wille dabei, sagte die Sprecherin.

Zum Vergleich: Bei einem drei- bis vier Personen-Haushalt geht man von einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr aus. Der Verbrauch im Eisstadion in rund vier Monaten entspricht damit in etwa dem von den genannten 65 Haushalten im Jahr.

Die Schlittschuh-Saison indessen hat bereits begonnen.

