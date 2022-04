Bund Naturschutz fordert Ausbau der erneuerbaren Energien: Solarstrom aus Fursty?

Von: Thomas Steinhardt

Auf den versiegelten Flächen des Fliegerhorstes fordert der BN Photovoltaikanlagen. © mm

Der Bund Naturschutz drängt auf den Ausbau erneuerbarer Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck. Er schlägt drei Maßnahmen vor.

1. Photovoltaik

Auf der Landebahn des ehemaligen Militärflugplatzes zwischen Bruck und Maisach soll eine große Photovoltaik entstehen. Sie soll ausschließlich auf bereits versiegelten Flächen gebaut werden. Der BN rechnet vor, dass so eine Brutto-Grundfläche von 170 000 Quadratmetern zur Verfügung stehen könnte. 84 000 PV-Module in Ost-West-Ausrichtung könnten 26,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom im Jahr erzeugen, schreibt Claus Ehrenberg, zweiter Vorsitzender der BN-Kreisgruppe. Das entspreche dem Strombedarf von rund 10 000 Haushalten. Außerdem könnten so 1,2 Millionen Euro erlöst werden.

Vorteile laut Ehrenberg unter anderem: Kein Lärm und Staub für die Anwohner, Erhaltung der FFH-Flächen und wegen der überschaubaren Höhe der Anlage kaum optische Veränderungen. Außerdem könnten die Flieger nicht mehr zurückkehren, wenn die Landebahn besetzt ist, sagt Ehrenberg.

2. Müll-Vergärung

Der Bund Naturschutz fordert außerdem die Einführung einer Biomülltonne im Landkreis und den Bau einer Vergärungsanlage dafür. Mit der Energie aus Abfällen lassen sich Strom und Wärme erzeugen, so Ehrenberg. Tatsächlich beschäftigt sich der Kreistag seit längerem mit dieser Idee. Im Moment werden die gesammelten Biomüll-Abfälle in Volkenschwand bei Kelheim vergärt und energetisch verwertet.

3. Windkraft

Weiterhin fordert der Bund Naturschutz den Ausbau der Windkraft. Nur zwei Anlagen im Landkreis seien viel zu wenig, schreibt Ehrenberg. 23 Anlage wären angemessen, findet er. Der Bund glaubt, dass die 10H-Regel durch eine bundesweite Regelung bald zu Fall gebracht wird. „Die Kommunen sollten deshalb so bald wie möglich eine Initiative zum Ausbau der Windenergienutzung starten.“ Der Bund verweist auf die Konzentrationsflächen, die einst im Teilflächennutzungsplan ermittelt wurden. Diese Ideen wurden damals nach Einführung der 10-Regel nicht weiter verfolgt. Tatsächlich gibt es bereits einige Initiativen im Landkreis für weitere Windräder, etwa in Maisach und Jesenwang. Auch die Stadtwerke Fürstenfeldbruck zeigen großes Interesse an weiteren Anlagen. st

