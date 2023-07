Sommer in Fürstenfeld mit Kino, Mittelalter und Musik

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Nach einer Pause wird es in Fürstenfeld wieder einen Mittelaltermarkt samt Ritterturnier geben. © Veranstaltungsforum

Erst ein buntes Sommerprogramm, dann der Start der Aboreihen. Das alles bietet das Veranstaltungsforum Fürstenfeld in der zweiten Jahreshälfte.

Fürstenfeldbruck – Das neue Journal umfasst mehr als 60 Kultur-, Messe- und Vereinsveranstaltungen. Zunächst macht sich der Sommer breit in Fürstenfeld: Der Klaviersommer endet diesen Samstag. Filmfans kommen beim Fürstenfelder Kinosommer im Stadtsaalhof auf ihre Kosten. Tickets gibt es auf der Internetseite www.ffb-kinosommer.de. Nach dem Töpfermarkt (12./13. August) wird es mittelalterlich: Nach Corona-Pause gastiert vom 25. bis 27. August wieder ein Mittelaltermarkt samt Ritterturnier im Veranstaltungsforum – mit neuem Organisator. Der Bisherige hatte sich nach der Pandemie zurückgezogen, berichtet Fürstenfeld-Sprecherin Marita Kuhn. Nun gibt es einen neuen, der auch in anderen Orten Markt und Ritterspiele aufzieht.

In die zweite Auflage geht das Fürstival am 1./2. September. Unter dem Motto „Sound of Heimat“ rocken verschiedene Brass-Bands das Stadtsaalhof-Open-Air. Im Biergarten spielen die Brucker Stadtkapelle und die Blasmusik Schöngeising. „Es ist sehr gut angelaufen“, berichtet Kuhn. „Wir wollen, dass es eine jüngere Veranstaltung gibt, die trotzdem für alle Altersklassen offen ist.“

Traditionell im Herbst starten die Abo-Reihen. Neben alter Musik, Theater, Jazz und Blues gibt es zwei Jubiläen. Die Konzert-Reihe geht mittlerweile in die 20. Saison. Literatur in Fürstenfeld gibt es seit zehn Jahren. „Unsere Abonnenten sind uns treu geblieben“, berichtet Marita Kuhn. Und ihnen bieten die Organisatoren wieder ein buntes Programm. 50-mal gibt es wieder das Entdecker-Abo, mit dem man sechs ausgewählte Veranstaltungshighlights aus jeder Reihe erleben kann.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Außerdem bereichern viele mehr das kulturelle Leben in Fürstenfeld: „Das Haus ist so konzipiert, dass es von lokalen und regionalen Vereinen bespielt wird“, sagt Kuhn. Die Chöre und Kapellen laden zu Konzerten ein, der Kulturverein Fürstenfeld verleiht seinen Förderpreis. Sogar die Oper „Der Liebestrank“ wird aufgeführt. Und die Tanzsaison wird mit dem Galaball der Faschingsfreunde und der Silvestergala der Heimatgilde eingeläutet. Kinder kommen beim Auftritt der Double Drums (2. Dezember) und eine Kinderoper (26. November) auf ihre Kosten.

Das Journal liegt zum Mitnehmen aus. Infos stehen auf der Internetseite www.fuerstenfeld.de. Einzeltickets und Abos gibt es beim Kartenservice Fürstenfeld, Telefonnummer (0 81 41) 6 66 54 44, und bei Reservix.