Sommerpause am Bauernmarkt ist beendet

Tomaten, Kohlrabi, frische Kartoffeln von den Feldern, Blütenhonig, Fleisch, Käse, und vieles mehr: Die Sommerpause am Brucker Bauernmarkt ist vorbei.

Fürstenfeldbruck - Ab Dienstag öffnet er wieder wie gewohnt dienstags von 9 bis 12 Uhr im Kloster Fürstenfeld. Zum Wiederbeginn hat die Blumenfee für jeden eine Sonnenblume als kleines Geschenk. Die Kuchenbäckerinnen machen frische Kiacherl, und an den Ständen gibt es Kostproben. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Sortiment an regionalen Lebensmitteln. Auch das Brotzeitstandl mit seinen neuen Betreibern Karin und Wolfgang Hoberstorfer bietet den Kunden von der Weißwurst bis zum Baguette mit Tomaten und Mozzarella eine vielseitige Auswahl an.