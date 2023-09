Sonderverkauf an der Wertstoffbörse: Kinder im Spielzeugrausch

Teo hat mit den Großeltern Janos und Erika Szabadi einige Spielsachen ergattert. © Peter Weber

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat einen Sonderverkauf für gebrauchte Kinderräder und Spielsachen veranstaltet. Viele fanden neue Besitzer.

Fürstenfeldbruck – Zielstrebig läuft die dreijährige Ines auf ein Plastikspielzeug zu und probiert es aus. Kurz darauf geht es weiter zu einem Bobbycar, das auch getestet werden will. Papa Damir Soljkic muss sich sputen, um seiner Tochter auf den Fersen zu bleiben. Die beiden sind aber nicht etwa in einem Spielwarengeschäft, sondern auf dem großen Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) Fürstenfeldbruck Am Kugelfang.

Dort werden an diesem Tag jede Menge Kindersachen verkauft – eine Sonderaktion des AWB. Ines und ihr Papa sind schon fündig geworden. „Wir haben ein Fahrrad für meine Tochter gefunden“, erzählt Soljkic fröhlich. Auf die Aktion wurde er durch Zufall aufmerksam. „Wir waren hier, um unseren Müll anzuliefern“, sagt er. Ines ist meistens dabei. „Das macht ihr Spaß“, sagt der Papa.

Beim Anliefern haben Soljkic und seine Tochter dann den Kindersachenverkauf gesehen. Eine tolle Aktion, wie der Brucker findet. Dann hat er auch schon keine Zeit mehr. Denn Ines rennt weiter zum nächsten Spielzeug. Es wird also wohl nicht nur beim Fahrrad bleiben. Soljkic schaut seiner Tochter nach. „Sie sucht zumindest noch“, sagt er – und eilt seiner Tochter hinterher.

Es ist nicht der erste Sonderverkauf an der Wertstoffbörse in Bruck. „Vor Kurzem haben wir Fahrräder verkauft“, sagt AWB-Werkleiter Stefan Mayer. Und zur Adventszeit gibt es immer einen Christkindlmarkt der besonderen Art – mit vor der Müllverwertung geretteten Weihnachtsutensilien. „Es wird leider noch zu viel weggeworfen“, sagt Mayer – auch Dinge, die nicht kaputt sind. Mit dem Sonderverkauf soll nicht nur Abfall vermieden, sondern auch das Bewusstsein der Menschen für Nachhaltigkeit geschärft werden.

Dinge, die noch gut sind, landen ohnehin meist in der Wertstoffbörse und können dort zu günstigen Preisen von einem bis zehn Euro gekauft werden. Kinderräder gibt es schon mal für 15 Euro, größere Räder zumeist auch für zweistellige Beträge. Manchmal muss noch eine Kleinigkeit repariert werden. Dennoch sind die einst für den Müll gedachten Gegenstände Schnäppchen.

Für den Kindersachenverkauf haben die Wertstoffbörsenbeauftragten an den jeweiligen Sammelstellen im Landkreis vier Wochen lang gesammelt. Dabei wurde auch so manches Teil aus den Containern gezogen, das ein anderer noch gut gebrauchen kann – wie das Laufrad, das die Adelshofenerin Heike M. für ihren Sohn gefunden hat. Sie wurde durch ein Plakat am Wertstoffhof Mammendorf auf den Sonderverkauf aufmerksam. „Eine gute Aktion“, sagt sie.

Das finden auch Janos und Erika Szabadi aus Fürstenfeldbruck, die mit Enkel Teo (17 Monate) zur Wertstoffbörse gekommen sind. Auch sie haben so einiges an Spielzeug vor der Müllhalde retten können. „Teo hat sich alles selbst aussuchen dürfen und hat viel herumgesucht“, sagt Janos Szabadi, der über die Zeitung auf den Sonderverkauf aufmerksam geworden war. Auch er begrüßt die Aktion und würde bei einem erneuten Sonderverkauf wohl wiederkommen. Und Teo wahrscheinlich auch – denn schließlich kann man hier vor Ort gleich alles ausprobieren.

