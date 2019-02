Sonne pur, Frühling satt - Bruck erwacht aus Winterschlaf

Sonne pur, Frühling satt – und das schon Mitte Februar. Im Landkreis herrschte am Wochenende unter Spaziergängern und Erholungssuchenden beste Laune.

Einige Biergärten im Landkreis hatten bereits am Samstag die Tische gedeckt. Einer der ersten aus dem Winterschlaf erwachten Gastronomen (zumindest was es die Facebook-Präsenz betrifft) war Emmerings „Alter Wirt“ Goran Jokic. Und so nach und nach entdeckten immer mehr seiner Kollegen, dass an diesem Februar-Wochenende bei Temperaturen um die 18 Grad im Schatten ein fettes Sommergeschäft zu machen ist. Doch nicht alle hatten den Trend der Zeit rechtzeitig erkannt. Prompt hagelte es in den sozialen Netzwerken auch harsche Kritik an denjenigen, die die Gunst der Stunde verpennt oder nur ein dürftiges Open-Schmaus-Angebot anzubieten hatten.

An den Eisdielen bildeten sich unterdessen lange Schlagen. Auf Brucks Amperbrücke etwa harrten zeitweise mehrere Dutzend Schleckermäuler, bis sie in den Genuss ihrer Lieblingsleckerei vom Lieblings-Italiener auf die Waffel gedrückt bekamen.

Die Woche beginnt am Montag noch mit viel Sonne, ehe sich das Hoch „Dorit“ langsam verabschiedet. Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst in Teilen der Republik viele Wolken, sonnig werde es nur direkt an den Alpen. Lange hält das wolkenverhangene Wetter auch nicht an: Schon am Ende der Woche soll sich das nächste Hoch über Deutschland etablieren.