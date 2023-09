Soul-Künstler sucht 500 Sänger für großen Chor

Von: Ulrike Osman

So könnte es in Fürstenfeld aussehen: Mano Michael knackte 2011 den Weltrekord in der Olympiahalle für den größten Gospelchor der Welt. 1198 Sänger standen auf der Bühne. © Tagblatt

500 Sänger im großen Chor auf einer Bühne: Das plant Soul-Sänger Mano Michael. Für sein Projekt „Africa meets Gospel“ sucht er noch Teilnehmer.

Fürstenfeldbruck – Normalerweise steht Soul-Sänger Mano Michael als Solokünstler auf der Bühne. Doch er liebt auch die Arbeit mit großen Chören. Für sein Projekt „Africa meets Gospel“ sucht er 500 Sänger aus der Region, die Lust haben, bei einem seiner Konzerte in Fürstenfeldbruck mitzumachen. Geprobt werden unter anderem „Circle of Life“ aus dem Musical „König des Löwen“ und der Radio-Hit „Jerusalema“ von Master KG. Im Tagblatt-Gespräch erklärt der Künstler, wie er sich das Projekt vorstellt.

Herr Michael, was ist das Besondere an „Africa meets Gospel“?

Ich habe afrikanische Wurzeln und mache Musik, seit ich mit sechs Jahren angefangen habe zu singen. Musik ist meine Leidenschaft. In meinem neuen Chorprojekt möchte ich Menschen zusammenbringen und ihnen diese Freude an der Musik vermitteln. Wie jeder weiß, ist Musik die einzige Sprache der Welt, die jeder versteht, egal, ob man traurig oder glücklich ist. Musik verbindet die Menschen.

Sie suchen 500 Mitwirkende. Warum so viele?

Ich möchte zeigen, dass so viele Menschen zusammen auf der Bühne stehen und harmonisch singen können. Es ist meine Herausforderung, aus all den Stimmen eine perfekte Harmonie zu formen. Das Konzert soll etwas Besonderes, Einzigartiges werden – nur so erreicht man das Publikum. Die Leute gehen ja nicht in ein Konzert von Helene Fischer, nur weil sie gut singen kann – das können viele. Die Leute gehen auch wegen der guten Show, die sie abliefert.

Wie kann man sich um die Teilnahme am Chor bewerben?

Man muss sich nicht bewerben, es gibt kein Casting. Da kann ich gleich Profis nehmen. Ich will mit Laien arbeiten – mit Leuten, die gerne singen, sich aber bisher nicht auf die Bühne getraut haben. Willkommen sind alle Generationen. Die ersten 500 Interessierten, die sich anmelden, dürfen mitmachen. Mit ihnen arbeite ich dann an Stimmbildung und Gesangstechnik.

Es muss also niemand einzeln vorsingen?

Nein. Die Leute sollten die Töne treffen und halten können, der Rest ist meine Aufgabe. Ich möchte aus 500 Menschen, die vorher noch nie zusammen gesungen haben, einen professionell klingenden Chor machen.

Wie geschieht das?

Es wird sechs bis acht intensive Workshops geben, nicht mehr als einen im Monat, jeweils am Freitag, Samstag oder Sonntag. Sie finden in Fürstenfeldbruck statt und sind kostenlos, es gibt höchstens eine Anmeldegebühr oder einen Unkostenbeitrag. In den Workshops studieren wir fünf bis sechs Lieder ein, die wir nächstes Jahr beim großen Abschlusskonzert im Veranstaltungsforum singen. Das wird ein Gänsehaut-Erlebnis.

Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich per E-Mail an singen@manomichael.com oder per WhatsApp unter der Telefonnummer (0 15 22) 1 61 83 92 anmelden. Dann erhält er alle weiteren Informationen zum Projekt.

