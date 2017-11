SPD-Abgeordneter (67): Die Partei muss verjüngt werden

Wechsel bei der Landtags-SPD: Herbert Kränzlein, der den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West/Landsberg seit 2013 dort vertritt, wird bei der Landtagswahl 2018 nicht erneut kandidieren. Das gab der ehemalige Puchheimer Bürgermeister am Freitag offiziell bekannt.

Landkreis–

+ Christian Winklmeier © Archiv Ein Grund für seine Entscheidung sei sein Alter. Im Mai feiert Kränzlein seinen 68. Geburtstag. Im Hinblick auf das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten im vergangenen Bundestagswahlkampf sagte er, die Partei müsse verjüngt werden. Es sei an der nächsten Generation die Zukunft zu gestalten.

Nachfolgen wird ihm wohl Christian Winklmeier (26) . Der Gilchinger trat bei der Bundestagswahl im September für den Wahlkreis Starnberg/Landsberg an. Gereicht hat es zwar nicht. Sein Wahlspruch „Anpacken statt Granteln“ sei für ihn aber nach wie vor Programm, erklärte er bei einem Pressegespräch.

Winklmeier möchte seiner Partei wieder klare Konturen geben. Widmen will er sich dem sozialen Wohnungsbau, der Integration von Flüchtlingen und Strukturproblemen. Noch studiert er an der Universität Augsburg Volkswirtschaft. Seine Masterarbeit will er im März fertigstellen.

Die Kandidatenliste der SPD steht wohl im Dezember oder Januar fest. Es sei schwierig gewesen, eine Nachfolge zu finden, so Kränzlein. Eigentlich habe er sich eine Frau gewünscht, jedoch keine Kandidatin gefunden. Dass Winklmeier nun ins Maximilianeum einziehen will, freue ihn. „Er ist genau der Richtige.“ Die Landsberger SPD kenne der Student aus dem Bundestagswahlkampf. Vollständig aus der Politik zurückziehen will sich Kränzlein nicht: „Ich möchte im Hintergrund Input geben.“