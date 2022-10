SPD nominiert Land- und Bezirkstagskandidaten

Amir Sahuric (2.v.r.) will in den Landtag, Tina Jäger in den Bezirkstag. Bei der Wahl waren auch Landsbergs SPD-Chef Markus Wasserle und der Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi dabei. © mm

Die SPD hat ihren Landtagskandidaten für den Stimmkreis Landsberg/Fürstenfeldbruck West nominiert.

Fürstenfeldbruck - Ins Rennen geschickt wird der 30-jährige Amir Sahuric aus Landsberg. Er ist Jurist am Oberlandesgericht in München. Seit vier Jahren ist er Sozialdemokrat. Sahuric will sich für eine sozialverträgliche Klimapolitik einsetzen sowie für bezahlbaren Wohnraum.

Die SPD hat ihren Landtagskandidaten für den Stimmkreis Landsberg/Fürstenfeldbruck West nominiert. Außerdem will er den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Der 30-Jährige wurde mit einer Stimmenthaltung zum Landtagskandidaten gewählt.

Für den Bezirkstag tritt Tina Jäger aus Fürstenfeldbruck an. Die 27-Jährige beschäftigt sich mit Themen wie Wohnungsnot, Bildung, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung. Der Stimmkreis umfasst den Landkreis Landsberg sowie Fürstenfeldbruck, Grafrath, Kottgeisering, Moorenweis, Schöngeising und Türkenfeld.

