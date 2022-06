Spitzenspielerin aus China soll TuS helfen

Spielt nächste Saison für den TuS Fürstenfeldbruck: Die aus China stammende Ting Yang. Archi © Steinbrenner

In die zweite und in die dritte Bundesliga sind in der abgelaufenen Saison die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck aufgestiegen.

Fürstenfeldbruck – Auch wenn die Rückrunde mit sehr überzeugenden Leistungen Mut macht, wissen Insider, wie schwer es für beide TuS-Teams eine Klasse höher wird. Umso wichtiger, dass der bemerkenswert starke Kader noch verstärkt wird. „Sonst reicht es sicher nicht“, ist sich das Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum mit den TuS-Verantwortlichen einig.

Die 18-jährige Milena Burandt entschied sich gleich nach Saisonende für einen Wechsel zum TuS. Sie hat bereits Erfahrung aus der dritten Liga und ist mit Sicherheit noch steigerungsfähig. Doch für die zweite Bundesliga ist Verstärkung dringend nötig, soll es nicht bei einem einjährigen Gastspiel bleiben. Andererseits soll aus dem bisherigen Erfolgskader jede ihre Chance eine Klasse höher als bisher bekommen. Da trifft es sich gut, dass jetzt mit Ting Yang eine herausragende Teilzeit-Verstärkung gefunden wurde. Die aus China stammende und in Südbayern wohnende frühere Weltklassespielerin erwartet gerade ihr zweites Kind, will aber in der Rückrunde für einige wichtige Spiele beim TuS einsteigen.

Ting Yang ist 39 Jahre alt, bringt also eminent viel Erfahrung mit, von dem der junge TuS-Kader profitieren kann. Zudem kennt sie die erste und zweite Bundesliga aus ihren vielen Wettkampfjahren beim deutschen Spitzenclub TSV Schwabhausen und neuerdings beim TTK Anröchte in Nordrhein-Westfalen. Wo immer sie bislang auftrat, zählte sie zur absoluten Spitzenklasse der Liga.

Sie will, wenn sie zwei kleine Kinder zu betreuen und einen Arbeitsplatz am Münchner Flughafen hat, nicht mehr selbst zu Heimspielen so weit fahren und das war die Chance für die TuS-Verantwortlichen, sie von einem Wechsel aus Westdeutschland in die Nähe ihres Wohnorts zu überzeugen. Die Zuschauer werden viel Freude an ihr haben, wenn sie vor allem in den Heimspielen der Rückrunde mit ihrem attraktiven Abwehrspiel dazu beitragen will, dass der TuS, der bis dahin wohl weit unten in der Tabelle stehen wird, den Klassenerhalt erreicht. Auch für das Training wird Ting Yang eine große Bereicherung sein, denn Abwehrspielerinnen sind sehr selten geworden und der präzise Unterschnitt der Chinesin ist eine große Herausforderung.

Der TuS-Kader für die erste Mannschaft in der zweiten Bundesliga steht damit termingerecht fest. Mit Ting Yang und Iryna Motsyk ist der TuS in den Spitzeneinzeln der Rückrunde gefestigt, was dem zweiten Paarkreuz mit Olena Nalisnikovska, Steffi Felbermeier, Milena Burandt und der wegen eines Auslandssemesters in den USA ebenfalls erst zur Rückrunde einsetzbaren Janine Hanslick ein wenig vom Leistungsdruck nimmt. Vermutlich noch schwieriger wird es für das zweite TuS-Team, sich in der dritten Bundesliga zu behaupten. Hier wäre es schön, wenn in den wenigen verbleibenden Tagen noch ein Transfer für die Spitzeneinzel möglich wäre - am besten wieder mit Teilzeitfunktion. Das wird versucht, bleibt aber wohl eher Wunschdenken.