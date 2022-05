Sportbeirat möchte mehr eingebunden werden

Fürstenfeldbruck

Der Sport hat eine soziale Komponente, findet Joachim Mack, der Vorsitzende des Sportbeirats. „Deshalb braucht es ganz dringend Sportstätten.“

Fürstenfeldbruck – Die waren ausschließlich Thema in der jüngsten Sitzung des beratenden Gremiums – im Mittelpunkt Eishalle und Amperoase. „Denn da rennt die Zeit“, meinte Mack im Hinblick auf den im Herbst 2023 geplanten Abriss des Hallenbades.

Dieser Termin ist deshalb von Bedeutung, weil Amperoase und Eisstadion technisch miteinander verbunden sind. Mit dem Abriss des Bades gingen die Umkleiden für das Eisstadion verloren, und auch die Ammoniak-Anlage zum Kühlen der Eisfläche. Und ohne Kühlung ist der Wintersport nicht möglich.

Lösungen konnte die Sitzung trotz intensiver und teils emotionaler Diskussion nicht bieten. Auch Mack merkte immer wieder an, dass der Beirat zwar in der Stadt gehört werde, aber letztendlich ein beratendes Gremium sei. Allerdings richtete der Vorsitzende einen dringenden Appell an alle Sportvereine: Sie sollen den Beirat von Beginn jeder Planung an mit einbeziehen. „Dann können wir auch unserer Funktion besser nachkommen.“

Hallenbad

Der Vorwurf, nicht besser einbezogen zu sein, richtete Beiratsmitglied Ludwig Sinzinger aber auch an die Stadtverwaltung: „Man kommt sich als Beirat so vor, als ob man übersehen wird.“ In dieser Beziehung äußerte sich auch der als Gast anwesende Herbert Thoma, früher Vorsitzender des Beirats, kritisch. Fußballer und Tennis würden bevorzugt, so lautet sein Vorwurf an die Stadtverwaltung. Hallen und sonstige Sportstätten seien offenbar nicht Teil der öffentlich interessanten Struktur. Und Stefan Sponer, Präsident der Wasserratten, erneuerte recht leidenschaftlich seinen Appell, wie wichtig ein ausreichend ausgestattetes Hallenbad für die Jugendarbeit und die Schulen sei.

Dem stellte der Zweite Bürgermeister Christian Stangl den finanziellen Aspekt gegenüber. „Wir werden schon bei den Pflichtaufgaben sparen müssen.“ Erst recht sei dies bei den freiwilligen Leistungen wie für den Sport der Fall.

Dort werde man bei Baumaßnahmen für Vereine ähnliche Überraschungen erleben, wie etwa beim Neubau der Richard-Higgins-Grundschule. Hier seien die Kosten von ursprünglich 25 auf mittlerweile 35 Millionen Euro angewachsen. Stangl sprach sich aber ebenfalls dafür aus, den Beirat bei Sportprojekten von Anfang einzubeziehen. „Dann wird alles strukturierter.“

Beiratsmitglied Charly Knobling forderte dagegen, „nicht ständig in die Vergangenheit zu blicken“. Die Entscheidungen seien gefallen. Man müsse den Blick eher auf den Fliegerhorst richten. Denn auch dort gibt es Sportflächen, die in den Besitz der Stadt wechseln könnten. Mack bezeichnete es als unverständlich, „die bestehenden Sportanlagen platt zu machen“. Man werde sich als Sportbeirat für den Erhalt einsetzen, einschließlich des Schwimmbads.

