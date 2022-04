Sprachrohr der katholischen Laien tritt ab

Von: Ingrid Zeilinger

Netzwerken für die Laien in der katholischen Kirche hat Bernhard Utters als Lebensaufgabe betrachtet. Doch nun verabschiedet er sich aus seinen vielen Ämtern. © Weber

Viele Jahre lang war Bernhard Utters die Stimme der katholischen Laien im Landkreis. Ob im Pfarrgemeinderat, im Dekanatsrat oder auf Ebene der Erzdiözese: Er brachte seine Meinung bei vielen Themen ein. Nun gibt er seine kirchlichen Ämter auf und geht in den Ruhestand.

Fürstenfeldbruck/Biburg – Es waren die Themen, die Kontakte, die Netzwerkarbeit, die Bernhard Utters immer gereizt haben. Dieses Faible entdeckte er schon früh. In seiner Heimat Düsseldorf wurde er als katholischer Bub Ministrant und schnupperte in die Jugendarbeit hinein. Er wurde Gruppenleiter und später Pfarrführer im Bund der deutschen katholischen Jugend.

Damals, etwa 1968, wurden die ersten deutschen Pfarrgemeinderäte installiert. „Da bin ich gleich eingestiegen“, erinnert er sich. Und wie es mit jungen Leuten ist, wurde auch er mit verschiedenen Themen beauftragt – er vertrat Pfarrei und Dekanat auf Diözesanebene. Man erkannte seine Führungskompetenz und machte ihn zum Diözesanleiter. „Ich hatte Kontakte durch die ganze Republik“, erzählt Utters. Dieses Netzwerk hält bis heute. „Wir haben immer noch Kontakt und treffen uns jährlich.“

Liebe zu Süddeutschland

Während dieser Zeit entdeckte er seine Liebe zu Süddeutschland. Nach dem Soziologie- und Volkswirtschaftsstudium verschlug es ihn drei Jahre als Geschäftsführer an die Landesstelle für Katholische Jugendarbeit. „Mein Chef war damals Kardinal Joseph Ratzinger.“ Dann standen politische Ämter zur Debatte, etwa Präsident des Bayerischen Jugendrings. Doch das war zeitlich begrenzt, und Utters fand ein Wahlamt für zwei Jahre für die Familie zu riskant. Er wählte einen anderen Weg – in den Personalbereich der Bayerischen Vereinsbank und schließlich ins Auslandsgeschäft. Netzwerken konnte er dort auch – und er war wie in den Kirchenämtern nicht immer bequem und diplomatisch. „Ich habe immer meine Meinung gesagt.“

In all den Jahren engagierte er sich immer in der Pfarrei, war unter anderem Vorsitzender des Biburger Pfarrgemeinderats. Als er mit 56 Jahren aus der Bank ausschied, hatte er Zeit. Das kam dem damaligen Dekan in Fürstenfeldbruck und heutigem Weihbischof Wolfgang Bischof gerade recht. Utters fand eine neue Aufgabe: 2006 wurde er zum Vorsitzenden des Dekanatsrats gewählt – der Vertretung der Laien im größten Dekanat des Erzbistums. Durch sein Amt saß er auch im Diözesanrat – und wurde 2010 zum Vorstandsmitglied der Seelsorgeregion Nord gewählt. „Das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber man kann beraten und ein bisschen was bewegen.“

Langer Atem

Doch es braucht einen langen Atem. Manchmal verzweifele man und verliere den Mut, gibt Utters zu. Dann sei er wieder kämpferisch. „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“ – diese Zeile aus einem Lied aus der Festmesse von Peter Janssens 1972 habe ihn die ganze Zeit getragen. Auch als Mitglied im Vorstand der katholischen Erwachsenenbildung im Dekanat – eines seiner vielen Ämter in der Kirche – könne man gestalten. Und er schätzt es, das Kardinal Reinhard Marx die Laiengremien einbindet. „Wir sind nur ein kleiner Legostein, doch den braucht es Denn die Laien sind ein Eckstein für die Kirche.“

Trotz Reformstau und Missbrauchsskandalen hat Bernhard Utters nie überlegt, alles hinzuwerfen. „Nur weil sich einige vergangen haben, ist die Organisation nicht schlecht.“ Daher habe es sich gelohnt, viele Abende und Wochenenden zu investieren. „Für mich persönlich, und ich hoffe auch für die Kirche.“ An einzelnen Projekten will er sein Engagement nicht festmachen. Einzig dass die Pius-Brüder im Pfarrverband in einer Kirche im Dekanat unterkamen, das habe er verhindern können.

Ausreichend Kandidaten

Mit 72 Jahren ist aber Schluss. Der neue Pfarrgemeinderat ist bereits gewählt – es gab ausreichend Kandidaten und für Utters war es die Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Den Vorsitz im Dekanatsrat legt er Ende Mai nieder, aus dem Diözesanrat scheidet er im Herbst aus. Als Lektor und Kommunionhelfer bleibt er seiner Pfarrei erhalten. Zudem ist er Schatzmeister im Verein Bacolod Patenkinder, der Kindern auf den Philippinen Schulbildung und medizinische Versorgung ermöglicht. Und er ist im Haus des Stiftens als Vorstand in 15 bis 20 kleinen Stiftungen aktiv. Und in Biburg kümmert er sich um Flüchtlinge.

Langweilig wird Bernhard Utters also nicht, zumal auch fünf Enkelkinder in der Nähe wohnen. Den Weg der Kirche wird er weiter verfolgen. Sich nicht einzumischen, werde ihm schwer fallen, gibt er zu. „Da muss ich mich zurückhalten.“

