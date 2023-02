Spülmaschine bei Pizza-Dienst fängt Feuer

Die alarmierte Feuerwehr eilte zu dem Brand in dem Pizza-Lieferservice in der Landsberger Straße. © Weber

Bei einem heftigen Brand in einem Pizza-Lieferservice am Donnerstagvormittag an der Landsberger Straße ist ein beträchtlicher Sachschaden entstanden.

Fürstenfeldbruck – Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr hatte eine Spülmaschine vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Als Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz das Gebäude betraten, war der Brand bereits von selbst erloschen – wohl aufgrund von Sauerstoffmangel, wie Michael Ott von der Brucker Feuerwehr berichtete.

Allerdings hatten die Flammen schon starke Schäden angerichtet, der Rauch trug das Seine bei. Die Feuerwehr belüftete den Laden und schaffte die kaputte Spülmaschine hinaus. Unterstützung kam von den Kollegen der Wehr in Puch. st

