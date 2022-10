Nach der Turmsanierung: St. Bernhards Glocken läuten wieder

Von: Ingrid Zeilinger

Das Gerüst ist weg: Der Kirchturm von St. Bernhard ist saniert. © Deschauer

Lange war es still am Kirchturm von St. Bernhard. Doch nun läuten die Glocken wieder. Das wurde am Kirchweih-Wochenende gebührend gefeiert.

Fürstenfeldbruck – Fast vier Jahre hatte die Turmsanierung samt der Verstärkung der Fundamente gedauert. Auch der fast 60 Jahre alte Glockenstuhl musste saniert und die Glockenjoche – der Querbalken, an dem die Glocke hängt – e aus Stahl gegen Holzjoche ausgetauscht werden. Durch das Holz kann sich der Klang schöner entfalten, erklärte ein Mitarbeiter der mit den Arbeiten betrauten Glockengießerei Perner aus Passau. Die Techniker hatten extra Überstunden gemacht, um das Glockenläuten am Kirchweihsonntag zu ermöglichen. Nur für die größte der vier Glocken werden die technischen Voraussetzungen erst im November geschaffen.

So ganz überraschend kam das Geläut zum Kirchweihgottesdienst für viele Gemeindemitglieder nicht, da die Glocken in den vergangenen Tagen schon mehrmals beim Probeläuten zu hören waren. So hatte erst kürzlich eine junge Mutter Gemeindeleiter Pastoralreferent Johannes Sporrer am Kirchplatz gefragt, wann die Glocken wieder regelmäßig erklingen.

Der neue Läuteplan sieht vor, dass außer zu den Gottesdiensten täglich für zwei Minuten das Angelusläuten um 7 Uhr (am Wochenende um 8 Uhr) und um 12 Uhr stattfindet. Nach dem Geläut um 19 Uhr erklingt die kleinste Glocke eine Minute zum Totengedenken.. Samstags um 15 Uhr wird traditionell der Sonntag eingeläutet. Es sind dies dieselben Läutezeiten wie in der Pfarrei St. Magdalena. Der Stundenschlag zwischen 6 und 22 Uhr kann erst im November aktiviert werden.

Bereits am Tag zuvor wurde mit einer langen Orgelnacht der 30. Geburtstag der großen, 1992 von Orgelbauer Dieter Schingnitz für St. Bernhard errichteten Kirchenorgel begangem. Die Chorgemeinschaft St. Bernhard, der Kammerchor des collegium bratananium und eine Männerschola, mehrere Instumentalisten, St. Bernhard-Kirchenmusiker Simon Probst und fünf Gast-Organisten erfüllten den Kirchenraum über sechs Stunden mit herrlicher Musik alter und moderner Komponisten. Es gab sogar die Uraufführung eines Werkes für Orgel zu vier Händen und vier Füßen von Johannes X. Schachtner mit dem bezeichnenden Titel „gemeinsam“.

