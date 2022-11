Stadt bietet digitalen Bauantrag an

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Mehr Bürgerfreundlichkeit, weniger Bürokratie: In Fürstenfeldbruck können Bauanträge ab 1. Dezember auch digital eingereicht werden.

Fürstenfeldbruck – Damit bietet eine weitere Untere Bauaufsichtsbehörde den vom Bayerischen Bauministerium in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Digitalministerium entwickelten digitalen Bauantrag an.

„Die Digitalisierung ist eine große Chance für unsere Kommunen“, sagt Bayerns Bauminister Christian Bernreiter. Bauanträge könnten dank des digitalen Verfahrens viel einfacher gestellt werden. „Die Planer sparen sich das mehrfache Ausdrucken der Pläne und den Behörden wird die Arbeit erleichtert.“ Das Verfahren sei bei den bisher teilnehmenden Ämtern gut angelaufen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als eine der ersten Großen Kreisstädte in Bayern den digitalen Bauantrag bereits in diesem Jahr anbieten können“, sagt OB Erich Raff. „Damit schaffen wir die Möglichkeit für die Bürger in Fürstenfeldbruck, ihre Unterlagen ab Dezember noch einfacher im Bauamt einreichen zu können.“ In der Digitalisierung sehe er eine große Chance. Man biete kontinuierlich mehr digitale Dienstleistungen an.

Die nächste ist der digitale Bauantrag, der vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr entwickelt wurde. Insgesamt sind an 18 Behörden schon über 4000 digitale Anträge eingereicht worden. Intelligente elektronische Formulare, sogenannte „Online-Assistenten“, helfen den Nutzern beim Ausfüllen. Auf einzureichende Bauvorlagen wird ausdrücklich hingewiesen, dadurch werden Bauanträge vollständiger und die Bearbeitungszeiten reduziert. imu

