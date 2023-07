Stadt gibt 78 000 Euro für Jugendsportförderung

Von: Ingrid Zeilinger

Die Sportvereine leisten Nachwuchsarbeit. Für jugendliche Mitglieder erhalten sie Fördergelder von der Stadt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Stadt fördert die Jugendarbeit in den Sportvereinen heuer mit gut 78 000 Euro. Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport genehmigte die Summe gegen eine Stimme.

Fürstenfeldbruck - Der TuS Fürstenfeldbruck erhält für Sportstunden, die zwei Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres an drei Grundschulen halten, eine Einzelförderung in Höhe von 9393 Euro. Auch der EV Fürstenfeldbruck erhält für den bewährten Eislaufunterricht für 185 Schüler wieder einen Zuschuss in Höhe von 2530 Euro. Der Ausschuss folgte der Empfehlung des Sportforums, die volle Summe zu gewähren.

Somit bleibt aus dem Fördertopf noch ein Zuschuss von 21,40 Euro pro gemeldetem Jugendlichen. Das Geld wird an die Vereine ausgeschüttet, die Jugendarbeit leisten und die geforderten Unterlagen eingereicht haben. Der SC Fürstenfeldbruck erhält dabei erneut keine Fördergelder, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht.

„Ich bin froh, dass der Antrag so akzeptiert wird“, freute sich Sportreferent Martin Kellerer (CSU). Gerade mit Blick auf den Mitgliederzuwachs bei den Jugendlichen, der im Schnitt bei 300 im Jahr liege. „Die Jugendarbeit in den Vereinen ist bemerkenswert“, sagte OB Christian Götz. Auch seine Kinder seien in den Vereinen gut aufgehoben. „Wenn wir mehr Geld hätten, würde ich gerne verdoppeln.“

Einzig Alexa Zierl (ÖDP) stimmte gegen das Vorgehen. Sie begründete das damit, dass das Sportamt einige Berechnungen nicht korrekt berücksichtigt hätte. Sie stimmte als einzige gegen die Förderung. Das Engagement vom TuS und EVF für den Schulsport würdigte sie.