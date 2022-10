Stadt investiert doch in schnelles Internet

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Glasfaserkabel. © dpa

Die Stadt treibt den Breitbandausbau voran. Noch im Oktober soll die Suche nach einem Unternehmen starten, das in den Gewerbegebieten Glasfaser verlegt. Damit stellt sich der Stadtrat gegen den Vorschlag der Verwaltung, auf den Ausbau durch die Telekom zu warten.

Fürstenfeldbruck – Im Dezember 2021 hatte der Stadtrat mit breiter Mehrheit beschlossen, den Breitbandausbau in den Brucker Gewerbegebieten Industriestraße, Hubertusstraße, an der B 2 und B 471, Maischer Straße und Hasenheide selbst in die Hand zu nehmen. Gefördert wird das Projekt von der Bayerischen Gigabitrichtlinie. Bei gut 700 000 Euro Gesamtkosten müsste die Stadt etwas über 400 000 Euro bezahlen.

Doch dann klopfte in diesem Jahr die Telekom an, und machte Vorschläge über Ausbaugebiete – zunächst in Wohn- und dann in Gewerbegebieten. Der Haken: Die Arbeiten würden jedoch erst im Jahr 2026 beginnen. Die Verwaltung schlug dennoch vor, die Beschlüsse von 2021 aufzuheben. Die Versorgungslage sei jetzt bereits ausreichend bis gut. Gewerbetreibende hätte jederzeit die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss zu erhalten, so lauteten die Argumente. Zudem verwies die Verwaltung auf die angespannte finanzielle Lage.

„Große Probleme gibt es mit den Gewerbetreibenden nicht“, sagte OB Erich Raff im Stadtrat. Viele hätten sich eine Lösung gesucht. Und trotz Förderung belaste die Maßnahme den Haushalt. Im Hauptausschuss waren noch Stimmen laut geworden, sich dem Vorschlag anzuschließen. Doch im Stadtrat plädierten alle für schnelles Glasfasernetz. Es gebe ein für und wider, sagte Andreas Lohde (CSU). „Wir wären schlecht beraten, den Beschluss aufzuheben und zu warten, bis es die Telekom in Eigenregie macht.“ Man solle möglichst schnell auf eine große Datenleitung komme. Damit beweise man, dass man Mittelstand und Gewerbe ernst nehme, ergänzte Mittelstandsreferent Franz Höfelsauer (CSU).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Man baue nicht nur einen Feldweg, sondern eine geteerte Straße zum Unternehmen, umschrieb es Philipp Heimerl (SPD). „Eine ausreichende Internetverbindung ist genauso eine Grundvoraussetzung, dass Unternehmer hier tätig werden.“ Zudem sei die Markterkundung nur drei Jahre gültig. Die Stadt wolle hochwertiges Gewerbe ansiedeln, ergänzte Christian Götz (BBV). „Es ist eine Investition in die Zukunft.“

Digitalreferentin Johanna Mellentin verwies darauf, dass sich an der Beschlusslage von 2021 nichts geändert habe. Man müsse jetzt die Grundlage legen. Dann könne man auch über eine Versorgung der Wohngebiete reden. Diese hatte der Stadtrat als einen zweiten Schritt nach den Gewerbegebieten formuliert.

Der Stadtrat beschloss einstimmig, noch in diesem Oktober das Auswahlverfahren für die Glasfaser-Erschließung der Gewerbegebiete zu starten, und nicht auf den Einstieg der Telekom bis 2026 zu warten. Nun werden Angebote verschiedener Telekommunikationsunternehmen eingeholt. Die nötigen Eigenmittel in Höhe von gut 400 000 Euro werden im Haushalt bereitgestellt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.