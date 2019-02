Stadt will Pläne für Aumühle und Lände vorstellen

Die angekündigte Bürgerbeteiligung vor dem Architekten-Wettbewerb zu Aumühle und Lände erfolgt in Form eines Informationsabends.

Fürstenfeldbruck – Interessierte sind am Donnerstag, 21. Februar, ab 19 Uhr in die Stadtbibliothek in der Aumühle eingeladen. Zusammen mit einer begleitenden Ausstellung, die ab 18.30 Uhr besichtigt werden kann, sollen von einem Fachbüro das Gebiet und die Festlegungen vorgestellt werden, mit denen die Architekten arbeiten sollen.

Nach der Präsentation der Entwurfsaufgaben sollen die Besucher der Veranstaltung in einer Diskussionsrunde Wünsche und Anregungen formulieren können, die dem Auslobungstext für den Wettbewerb angehängt werden. Die Stadt teilt mit, dass die Teilnehmerzahl für den Informationsabend begrenzt ist. Daher werde um eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse stadtgespraeche@

fuerstenfeldbruck.de bis 18. Februar gebeten.