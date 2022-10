Stadtjugendrat zu Besuch in der Partnerstadt

Von: Lisa Fischer

Teilen

In der Partnerstadt Zadar trafen Loi Rothenberger (.), Fabian Eckmann (2.v.l.), Valentin Eckmann (3.v.r.), Andreas Rothenberger (2.v.r.) und Korbinian Butterer (r.) den Bürgermeister von Zadar. © mm

Der Kontakt zu Partnerstädten, besonders zur Jugend, ist wichtig. Das finden die Mitglieder des Brucker Stadtjugendrats.

Fürstenfeldbruck – Auf Anfrage wurden vier von ihnen in die kroatische Partnerstadt Zadar eingeladen. Dort stellten sie im Gespräch mit dem Bürgermeister ihre Arbeit als Jugendvertreter vor. Die jungen Brucker nahmen aber auch Ideen mit zurück in die Amperstadt.

Livry-Gargan, Cerveteri, Wichita Falls, Almunécar und Zadar – so heißen die Partnerstädte der Stadt Fürstenfeldbruck. Zur kroatischen Großstadt habe man – vor allem durch Corona – wenig Kontakt gehabt, befand der Stadtjugendrat (SJR). Deshalb kontaktierte SJR-Mitglied und stellvertretender Vorsitzender Valentin Eckmann vor einigen Monaten den Bürgermeister von Zadar. Mit Erfolg: Vier SJR-Mitglieder wurden nach Kroatien eingeladen.

„Es war ein voller Erfolg“, sagt Korbinian Butterer, Vorsitzender des Stadtjugendrats, über den viertägigen Aufenthalt. Im Rathaus von Zadar trafen sich die vier jungen Brucker – neben Butterer waren Valentin und Fabian Eckmann sowie Loi Rothenberger mitgefahren – mit dem Bürgermeister und acht weiteren Amtsleitern. Stadtratsmitglied Andreas Rothenberger (BBV) begleitete die Jugendlichen. „Wir berichteten ihnen, was ein Stadtjugendrat ist, und über unsere Arbeit“, erzählt der 17-jährige Vorsitzende Butterer.

In Zadar gebe es bislang keinen SJR, dafür ein Gremium, das für die Belange der Jugend eintritt, habe man im Austausch mit dem Bürgermeister erfahren. Das Gremium wird nicht – wie in Bruck – von den jüngeren Bürgern gewählt, sondern von Stadtratsmitgliedern, erklärt Butterer. Der Altersdurchschnitt der Jugendvertreter liege damit etwas höher als in Bruck.

Das könnte sich jetzt eventuell ändern, berichtet Butterer. Die Idee der Brucker Nachwuchspolitiker kam in der Verwaltung der kroatischen Stadt gut an. „In Zadar soll jetzt eventuell auch ein Stadtjugendrat wie bei uns gegründet werden“, erzählt der Vorsitzende.

Etwas, das die vier jungen Fürstenfeldbrucker wiederum aus Kroatien mitgenommen haben, betrifft das Thema „Ehrenamt“. „Viele Universitäten haben bei der Bewerbung dort die Bedingung, dass man eine bestimmte Anzahl an Ehrenämtern gemacht haben soll“, sagt Butterer. Dafür hat jeder Bürger ein Buch, in dem das jeweilige Ehrenamt eingetragen werden kann – egal, wie lange die Tätigkeit gedauert hat. „Außerdem gibt es einen Newsletter, der per Mail rumgeschickt wird, wo welche helfende Hand gesucht wird“, sagt der 17-Jährige. Eine Idee, mit der die vier Brucker wieder nach Fürstenfeldbruck zurückgekommen sind – und die man für die nächste SJR-Legislatur mitnimmt.

Wahl

Am 16. Oktober wird ein neues Gremium aus elf Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren gewählt, das die Brucker Jugend 2023 und 2024 vertreten wird. Für Korbinian Butterer endet damit seine erste Amtszeit als Vorsitzender. „Ich werde aber noch mal antreten.“ In den vergangenen zwei Jahren habe man viel erreicht.



Vor allem mit dem ehemaligen Stockschützen-Areal, jetzt „Amperium“ genannt, sei die perfekte Lösung gefunden worden, eine Location für Jugendliche zu schaffen. „Wir müssen nicht mehr zum Feiern ans Pucher Meer“, sagt Butterer erfreut. Zukünftig sollen hier noch Basketball-, Volleyball- und Fußballplätze entstehen.



Insgesamt wollen die Jugendlichen weitere Punkte in der Stadt angreifen – wie zum Beispiel, das Trafohäuschen – wie die Unterführung an der Dachauer Straße – mit Graffitis zu verschönern. „Aber auch, dass mehr Mülleimer und Aschenbecher aufgestellt werden, wird weiter ein Thema sein“, so Butterer.



Jetzt geht es erst einmal um die Wahl, an der sich so viele junge Brucker wie möglich beteiligen sollen. Diese



findet am 16. Oktober, von 13 bis 18 Uhr statt. Wahllokale sind das Jugendcafé im Haus der Begegnung und der Bürgerpavillon. lif



Die nächste Sitzung

des Stadtjugendrats – und die letzte vor der Wahl – findet am Dienstagabend um 18.30 Uhr im Amperium, Klosterstraße 2a, statt.

