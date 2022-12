Stadtkapelle darf sich Oberstufenorchester nennen

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Großer Jubel bei den Musikern der Stadtkapelle: Sie erhielten beim Musikwettbewerb von den Juroren viel Lob und landeten auf Stockerlplätzen. © stadtkapelle

Erfolg für die Stadtkapelle beim Musikwettbewerb des Musikbundes für Ober- und Niederbayern (MON). Die Stadtkapelle überzeugte in der Oberstufe, die jüngeren Ensembles räumten beim Nachwuchswettbewerb ab.

Fürstenfeldbruck – Dirigent Paul Roh hat seine Musiker mit der Teilnahme am Oberstufenwettbewerb der „Kategorie IV“ vor eine neue Herausforderung gestellt. So studierte er mit ihnen die hochkomplexen Stücke „Fiskinatura“ von Thiemo Krass und „The Legend of Maracaibo“ von Jose Alberto Pina ein. Da der Wettstreit in Fürstenfeld stattfand, war es ein Heimspiel. Moderator Franz Kellerer, Verbandsdirigent des MON, begrüßte unter den vielen Zuhörern den Stadtkapellen-Gründervater und Alt-OB Sepp Kellerer sowie die Fachjury unter der Leitung von Thomas Hartmann, Bundesdirigent aus dem MON-Bezirk Allgäu-Schwaben.

Die Jury vergab in zehn Kategorien maximal zehn Punkte. Von den 300 möglichen erreichte die Stadtkapelle 275 Punkte und so „mit ausgezeichnetem Erfolg“ den zweiten Platz. Das musikalische Niveau der teilnehmenden Orchester sei „wieder auf Vor-Corona-Niveau“, lobte Hartmann. Dirigent Roh freute sich sehr über das Juryurteil und fühlt sich in seinem Beschluss zur Teilnahme bestätigt. Nun darf sich die Stadtkapelle Oberstufenorchester nennen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Am Nachmittag schloss sich der Jugendkapellen-Wettbewerb an, den der MON mit der Handwerkskammer München und Oberbayern ausrichtete. „Nur mit Spaß und Leidenschaft kann man für die Musik begeistern“, sagte Moderator Thomas Ohrner vom BR. Die Jury bewertete neben Repertoire und musikalischer Qualität auch die Bühnenpräsenz und den Kontakt zum Publikum. Für die Juniorbläser der Stadtkapelle war es der erste Wettbewerb überhaupt. Sie traten in der Altersgruppe I (Durchschnittsalter bis 16 Jahre) an. „Es war ein Superauftritt, eine tolle Performance, das Aufstehen der Register eine tolle Show, das Musikstück ‘Radio-Mix’ hervorragend, die Anmoderation klasse“, lobte Handwerkskammer-Präsident und Mit-Juror Franz Xaver Peteranderl. Belohnt wurde der Auftritt mit Platz drei.

Sieger in der Altersgruppe II mit einem Schnitt bis 21 Jahre war das Jugendblasorchester (JBO) der Stadtkapelle. „Eure Bühnenpräsenz war der Hammer“, schwärmte Juror Gerd Fink. „Ich ziehe meinen Hut vor eurem Dirigenten, der dem Orchester so einen Charakter verliehen hat.“ Da auch die Stimmung im Saal groß war, vergab das Publikum seinen Sonderpreis per „Applausometer“ ebenfalls an das JBO. Als weiteren Preis erhielt das Jugendorchester die Einladung, bei der Meisterfeier des Handwerks vor ganz großem Publikum zu spielen. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.