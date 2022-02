Jubiläumskonzert der Stadtkapelle: Eigenkomposition feiert ihre Premiere

Von: Ulrike Osman

Mit Bravour bewältigte die Stadtkapelle unter der Leitung von Paul Roh im Stadtsaal von Fürstenfeld das anspruchsvolle Programm ihres Jubiläumskonzerts. © Weber

Doppelter Musikgenuss zum 25. Geburtstag: Mit ihrem zweimal gespielten Jubiläumskonzert machte die Stadtkapelle unter der Leitung von Paul Roh sich selbst, aber vor allem dem begeisterten Publikum ein Geschenk.

Fürstenfeldbruck – Das Programm steckte voller Überraschungen, bis hin zu tänzerischen Einlagen der Blasmusiker und einer Eigenkomposition.

Der Stadtsaal sah fast aus wie früher bei Stadtkapellen-Konzerten, nämlich gut gefüllt. Dank der nun erlaubten höheren Belegungsdichte bei Kulturveranstaltungen konnte der Vorsitzende Benedikt Trouw wieder deutlich mehr Zuschauer im Saal begrüßen als in den mageren Corona-Zeiten, darunter viele Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Musikalisch ließ die Stadtkapelle es so richtig krachen – mit einer Mischung aus Eingängigem und Anspruchsvollem.

Mit Bravour

Den Auftakt bildete Tschaikowskys „Ouvertüre 1812“. Der Komponist schrieb das Werk im Jahr 1880 als Auftragsarbeit und maß dem Resultat angeblich selbst keinen hohen musikalischen Wert bei. Es ging darum, den Triumph der russischen Armee über Napoleons Invasionstruppen im Jahr 1812 musikalisch darzustellen, und das taten Tschaikowski – und die Stadtkapelle – mit allem, was das Instrumenten-Arsenal hergab. Überbordende Effekte inklusive Kanonendonner, erzeugt durch zwei Pauken, und zwischendurch immer wieder das Motiv der „Marseillaise“, die im akustischen Schlachtengetümmel untergeht – es war großes Kino für die Ohren und für die Amateurmusiker eine Herausforderung, die sie mit Bravour bewältigten.

Es gab noch mehr Dramatik im Laufe des Abends, darunter einen musikalischen Vulkanausbruch („Goddess of Fire“) und Highlights aus der Filmmusik zum Actionthriller „The Rock“ – ein Stück, das treue Stadtkapellen-Anhänger bereits aus einem früheren Konzert kannten. Doch die Musiker hatten sich zum Geburtstag gewünscht, es noch einmal spielen zu dürfen, wie Moderatorin Susi Roh verriet. Nostalgie verbreitete sich beim Medley aus Melodien der Filmkomödie „Im Weißen Rössl“, während passende Fotos von Musiker-Paaren aus der Stadtkapelle über die Leinwand zogen.

Sogar die Uraufführung einer Komposition aus den eigenen Reihen hielt das Konzert bereit. „Calypso in the Sun“ schrieb Percussionist Fabian Kriner aus Puchheim speziell für seine Instrumentengruppe, und so konnten die Stabschlagspiele vom Glockenspiel bis zum Vibraphon ein fröhliches Stück lang allein im Rampenlicht stehen. An liebevollen Details und szenischen Einlagen wurde nicht gespart. Mal tauchte eine Biergartengarnitur auf der Bühne auf, mal ein Vintage-Radio. Zu guter Letzt gab Dirigent Paul Roh gemeinsam mit einigen Musikern gar eine Schuhplattl-Vorstellung – und die Kapelle sang zur Polka „Ein Leben lang“.

Der Nachwuchs

Dass das Ensemble über ausgezeichneten Nachwuchs verfügt, wurde ebenfalls deutlich. Beim ersten Konzert bestritt das Jugendblasorchester einen Teil des Programms, beim zweiten durften die Juniorbläser auf die Bühne. „Wir haben die beste Jugend der Welt“, konstatierte Dirigent Paul Roh – auch angesichts des Durchhaltevermögens, das der Nachwuchs während der Lockdowns gezeigt hatte.

Auch die Hauptkapelle hatte viel auf sich genommen, um proben zu können, und klaglos vor jedem Präsenztreffen Corona-Tests gemacht. „Wir waren strenger als der Söder“, berichtete Roh. Es hat sich gelohnt – die Stadtkapelle hat nichts verloren von ihrer Qualität. Mit Benedikt Trouws Schlusssatz („Ich bin total geflasht“) konnten sich, dem Applaus nach zu urteilen, die allermeisten Zuschauer identifizieren.

