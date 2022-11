Tuba, Saxofon und Co. sind ihr Leben: Stadtkapelle würdigt Mitglieder

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Die langjährigsten Mitglieder der Stadtkapelle (v.l.) Ronny und Kathrin Grundmann, Holger Rabe, Martyn Cooper und Ulli Parello. © stadtkapelle

Musik ist ihr Leben – auch in der Brucker Stadtkapelle. Denn einige Mitglieder gehören seit vielen Jahren zum Ensemble.

Fürstenfeldbruck – So sind Ronny und Kathrin Grundmann seit 21 Jahren dabei. Tubist Ronny Grundmann musizierte bereits in seiner Heimat im „Musikverein Lampertswalde“. Mit dem Umzug nach Bruck trat er ins Hauptorchester ein und ist viele Jahre in der Vorstandsarbeit aktiv. Kathrin Grundmann erhielt Tenorhorn-Unterricht vom Ehrendirigenten Helmut Buchbauer und kam übers Jugendblasorchester (JBO) ins Hauptorchester.

Im Pandemie-bedingtem Lockdown nahmen die beiden an den Online-Proben teil und probten auch zu Hause zusammen. Dies verbesserte ihre Technik spürbar, erzählen sie. Bei den Sommer-Auftritten waren sie stets dabei. „Es ist ein großer Reiz, diese unterschiedlichen Stücke zu spielen, ob zu Fronleichnam, Leonhardi, oder ein modernes oder ein konzertantes Stück“, sagt Ronny Grundmann. Inzwischen sind der 13-jährige Sohn als Percussionist und die 10-jährige Tochter als Querflötistin bei den Juniorbläsern (JUB).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ulli Parello gehört dem Orchester seit 22 Jahren als Saxofonistin an. Ihr damaliger Mann Calo war zunächst Saxofonist beim Patenverein der Stadtkapelle, dem Musikverein Eichenau (MVE). Bald vergrößerten die Parellos die Stadtkapellenbesetzung. Ulli spielt seit dem ersten Konzert in der Jahnhalle bei allen Jahreskonzerten mit. 2012 kam Sohn Sebastian als Saxofonist ins JBO und wechselte 2015 ins Hauptorchester. Die beiden gehören dem Stadtkapellen-Sax-Ensemble „Ulla for 5“ an, wo sie grooven, jazzen und swingen. „Das ist wie back to the roots“, sagt Ulli Parello.

Große Freude

Holger Raabe ist seit 23 Jahren dabei. Er spielt seit über 40 Jahren Saxofon und ist Gründungsmitglied der Musikabteilung des „VFL Marburg 1860“ in seiner Heimatstadt Marburg. Seit dem ersten Stadtkapellen-Konzert nach dem Umzug nach Bruck ist er mit von der Partie. „Viele Jugendliche habe ich von klein auf erlebt und heranwachsen sehen, bis hin zu ihrem Eintritt ins Hauptorchester im Jubiläumsjahr“, erzählt Rabe. „Das macht große Freude.“ Dazu gesellen sich nun die beiden Söhne, der 15-Jährige als Saxofonist im JBO und der Zehnjährige als Percussionist im JUB.

Nach 24 Jahren beendete Martyn Cooper nach dem Jubiläumskonzert aus gesundheitlichen Gründen die aktive Zeit in der Stadtkapelle. Seit 62 Jahren musiziert er und bereicherte das Orchester mit dem Euphonium. Mit seiner Frau Jane, die er in einer Band in England kennenlernte, war er aus Großbritannien gekommen. „Wir begannen das Jubiläumskonzert der Stadtkapelle mit demselben Stück wie damals bei meinem ersten Konzert im MVE“, sagt Martyn Cooper. „So schließt sich für mich ein Kreis.“ Percussionistin Jane Cooper ist bereits im musikalischen Ruhestand.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.