Die neuen Brucker Stadträte: Er will nicht nur nörgeln, sondern Stellung beziehen

Johann Klehmet gehört zu den Neuen im Fürstenfeldbrucker Stadtrat. Als Sonderpädagoge und Konrektor der Cäclienschule will er sich für die BBV vor allem im Sozialen Bereich einbringen.

Fürstenfeldbruck– Politisch interessiert war Johann Klehmet schon immer. Aber er will sich eine gewisse Unabhängigkeit von großen Parteien wahren. Daher unterstützt er die BBV im neuen Stadtrat. Und als Konrektor der Cäcilienschule auch die Menschen mit geistigem Handicap.

Mit etwa 20 Jahren war Johann Klehmet schon einmal in Bruck politisch aktiv: bei der Grünen unabhängigen Liste (GUL). Doch dann zog er für sein Studium nach München. „Da hatte ich die Kommunalpolitik nicht mehr so im Blick“, erzählt der 39-Jährige. Doch das änderte sich, als er wieder nach Bruck zurückkehrte. Er informierte sich und tauschte sich immer wieder mit Andreas Rothenberger über das politische Geschehen aus. „Er lud mich ein, zu Versammlungen zu kommen“, erinnert sich Klehmet. So kam er zur BBV und wurde gefragt, ob er für den Stadtrat kandidieren wolle. „Das habe ich gerne angenommen.“

Ärger über Abnahme von öffentlichem politischen Diskurs

Denn eines ärgert den Vater zweier Töchter (2 und 8 Jahre) immer wieder: In der Gesellschaft habe der öffentliche politische Diskurs immer mehr abgenommen. „Das finde ich schade.“ Doch lange habe er sich auch nicht engagiert. Die aktuellen Entwicklungen – auch der Aufstieg der AfD – habe ihm aber gezeigt: „Man muss in der heutigen Zeit Stellung beziehen.“ Klehmet wollte sich nicht selbst vorwerfen müssen, nur zu nörgeln und selbst nicht aktiv zu sein.

Dem 39-Jährigen war schon früher wichtig, keine bundesweite Partei hinter sich zu wissen. Er wolle Unabhängigkeit haben und entscheiden, was seiner Meinung nach für die Stadt das sinnvollste ist. Das will er im neuen Stadtrat tun. „Ich freue mich, dass es geklappt hat.“ Zu seiner Fraktion sagt Klehmet nach den ersten Abstimmungen: „Es scheint eine aktive, nette Truppe zu sein.“ Er hoffe, dass die Grabenkämpfe abnehmen, „dass das Ganze neu angegangen wird und der Inhalt entscheidet“.

Für Radlfahrer könnte die Stadt noch mehr investieren

Als Sonderpädagoge und Konrektor der Cäclienschule will er sich vor allem im Sozialen Bereich einbringen. Etwa beim Thema Digitalisierung für die Schulen – eine Mammutaufgabe, wie er sagt. Dem kann er sich als Referent für Schulen, Horte und Erwachsenenbildung widmen. Als Mitglied des mobilen sonderpädagogischen Dienstes hat Klehmet bereits Kontakt zu den Brucker Schulen, wenn es um Inklusionsfragen geht.

Als leidenschaftlicher Radfahrer findet er, dass man in der Stadt noch viel für Radler investieren könnte. Auch will Johann Klehmet Fürstenfeldbruck – wie im Wahlkampf angekündigt – zu einer kinderfreundlichen Kommune machen. „Kinder sollten in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, etwa wenn es um die Gestaltung von Spielplätzen geht“, findet der 39-Jährige. Ehrenamtlich hat er mit Menschen zu tun, die von der rechten Bahn abgekommen sind: als Schöffe am Amtsgericht. „Ein Ehrenamt, das mir viel Freude macht.“

