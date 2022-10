Preis-Beispiele und neue Zeiten

Von: Thomas Steinhardt, Ingrid Zeilinger

Die Stadtwerke erhöhen die Eintrittspreise für ihre Freizeitanlagen. Gleichzeitig betonen die Stadtwerke: Aufgrund der Witterung kann jetzt kein Eis im offenen Stadion erzeugt werden.

Fürstenfeldbruck - In der jüngsten Aufsichtsratssitzung haben die Verantwortlichen auf Empfehlung der Stadtwerke eine Anpassung der Eintrittspreise für die Freizeitanlage (Bad, Eisstadion, Sauna) zum 29. Oktober 2022 beschlossen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtwerke hervor. „Die Besucher der Amperoase sollen einen kleinen Beitrag zu der massiven Energiekostensteigerung leisten“, heißt es in der Mitteilung.

Kein Eis bis auf weiteres

Das Eis im Eisstadion wird in den nächsten Tagen noch nicht gemacht. Der Grund: Es ist einfach zu warm, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Monika Lidmila auf Nachfrage. „Uns ist bewusst, dass die Eisfläche gerne genutzt würde.“ Dass etwa in Ottobrunn die Fläche bereits fertig sei, habe einen Grund: Das Stadion liege in einem Kessel und im Schatten. „Die Eisfläche in Fürstenfeldbruck liegt auf der Südseite.“ Da schmelze das Eis bei diesen Temperaturen sofort, so Lidmila. „Es geht hier auch um die Frage der Energieverschwendung.“ Sobald die Temperaturen sinken, werde die Fläche gemacht, verspricht Lidmila. Nachts muss es unter zehn Grad kühl sein, tagsüber wenigstens unter 15 Grad. „Je kühler es ist, desto schneller geht es.“ Drei bis vier Tage dauere der Prozess dann. Und dann kann die Eis-Saison in Bruck beginnen. (imu)